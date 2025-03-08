Diyarbakır'da hayvanların sağlığı kadın veteriner hekimlere emanet

MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde çalışan kadın veteriner hekimler, tedavilerini yaptıkları hayvanları sağlıklarına kavuşturuyor.

Modern donanımı ve uzman ekibiyle günün her saati hizmet sunan Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde görevli kadın veterinerler, kentten ve bölge illerinden hastaneye getirilen, kaza veya başka nedenlerle yaralanan, ağrıları olan, yürüme güçlüğü çeken başta kedi ve köpek olmak üzere sığır, at ve kanatlı hayvanların cerrahi operasyonlarını ve tedavi işlemlerini özveriyle gerçekleştiriyor.

Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Müdürü Besne Yenigün Alpsoy, AA muhabirine, hastaneye gelen yaralı ve hasta hayvanları sağlığına kavuşturmak için mücadele ettiklerini belirterek, birçok önemli cerrahi operasyonu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hastanenin kadın uzman kadrosu sayesinde tedavilerde yüksek başarı oranı yakaladıklarını dile getiren Alpsoy, veteriner hekim sayısında özellikle kadın oranının daha da arttığını belirtti.

- "Hayvanları sevenlerin bu mesleği seçmesini isterim"

Veteriner Fakültesi'nde son sınıfta okuyan öğrencilerin yarısından fazlasının kız öğrenci olduğunu ifade den Alpsoy, "Bu konuda çok mutluyuz. Çünkü iletişimin ve şefkatin kadınlarda daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Özellikle buraya gelen hastalarımızı önce seviyoruz. Sevmeden iyileştiremeyiz. Bence kadınlar bu dünyada sevgiyi yayabilecek en büyük varlıklar. Bizim sevgimiz çok büyük. Bütün hastalarımıza da yetiyor. O yüzden de bu meslekte kadın olarak çalıştığım için çok memnunum." ifadesini kullandı.

Mesleğin zorluklarının da olduğunu belirten Alpsoy, ilk yıllarda çok zorlandığını anlattı.

Alpsoy, "Köylerde yapamayacağımı düşündüler. Doğumlara ve muayenelere gittim. Hepsini de yapabildim. Hepsini de yapabildiğimi gösterdim. Tavsiyem, bütün kadınların elinden geldiğince sevebilecekleri işi yapmaları. Sevdiğim için de veteriner hekimliği seçtim. Hayvanları sevenlerin bu mesleği seçmesini isterim." diye konuştu.