Diyarbakır'da jandarma ekiplerinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması
Diyarbakır'da jandarma ekipleri, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Diyarbakır'da jandarma ekipleri, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı personellerinin katılımıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Etkinlik kapsamında Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesini ziyaret eden ekipler, hastanede tedavi gören lösemili çocuklar, anneleri ve sağlık çalışanlarına çeşitli hediyeler verdi.
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