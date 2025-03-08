Diyarbakır'da jandarma ekiplerinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması

Diyarbakır'da jandarma ekipleri, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı personellerinin katılımıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesini ziyaret eden ekipler, hastanede tedavi gören lösemili çocuklar, anneleri ve sağlık çalışanlarına çeşitli hediyeler verdi.