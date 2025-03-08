Diyarbakır'da Çocuklar Gülsün Diye Derneğince yaptırılan Narin Anaokulu açıldı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde Çocuklar Gülsün Diye Derneğince yaptırılan Narin Anaokulunun açılışı törenle gerçekleştirildi.

Merkez Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi'ndeki Şehit Uzman Çavuş Muhammed Serttaş İlkokulu'nun bahçesine yapılan 2 derslikli anaokuluna, ilçeye bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın adı verildi.

Vali Murat Zorluoğlu, Şehit Uzman Çavuş Muhammed Serttaş İlkokulu bahçesinde düzenlenen açılış töreninde, Çocuklar Gülsün Diye Derneğinin Bismil ve Hani ilçeleri dahil olmak üzere kentte 3 anaokulu yaptırdığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığının okul öncesi eğitimi ciddi şekilde desteklediğini belirten Zorluoğlu, ülke genelinde çok sayıda yeni anaokulu ve sınıfların oluşturulduğunu bildirdi.

- "Masum kızımızın ismini bu okulumuzda yaşatacağız"

Bu sürece sivil toplum kuruluşları ve hayırsever vatandaşların da ciddi şekilde katkı sağladığını anlatan Zorluoğlu, şöyle dedi:

"Diyarbakır'da da bu anlamda kayda değer gelişmeler yaşandı ve okul öncesi okullaşma oranında Türkiye ortalamasına çok yaklaştık ancak hedefimiz, birkaç sene içerisinde inşallah hayırseverler ve devletimizin açacağı yeni anaokulları ve anasınıflarıyla okul öncesi okullaşma oranımızı Türkiye ortalamasının üzerine çıkarmak olacaktır."

Açılışı dolayısıyla bulundukları anaokulunu özel kılan bir nedenin bulunduğunu ifade eden Zorluoğlu, okula kendisini en çok güvende hissettiği ailesinin içinde vahşi şekilde katledilen ve tüm Türkiye'yi yasa boğan Narin'in isminin verildiğini anlattı.

Zorluoğlu, şöyle konuştu:

"Bu vahşeti unutmamak ve unutturmamak adına bu masum kızımızın, mazlum yavrumuzun ismini bu okulumuzda yaşatacağız. Suçlular bu dünyada cezalarını çekiyorlar ve çekecekler ancak mazlumun zalimden öcünü alacağı gün, şüphesiz zalimin zulmettiği günden çok daha çetin olacaktır. Gülben Ergen Hanımefendi, yeni bir anaokulunun da müjdesini verdi. Rojin kızımızın ismini vereceğimiz bu yeni anaokulunun da inşallah derneğimizle beraber bizim de desteklerimizle kısa bir zamanda inşaatını bitireceğiz ve birlikte güzel bir şekilde açılışını yapacağız."