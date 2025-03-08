Diyarbakır'da çıkan kavgada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada, 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada, 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı kırsal Dikyol Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kavgada, Erdal B. ve kardeşi Ercan B. ile Ömer Y. olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan Hüseyin Y, Efe Y. ve Muhammed Y. sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Hüseyin Y'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Jandarma ekiplerince, mahallede güvenlik önlemi alındı.
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