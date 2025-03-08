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        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da çıkan kavgada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada, 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 15:34 Güncelleme: 08.03.2025 - 15:34
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        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da çıkan kavgada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada, 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı kırsal Dikyol Mahallesi'nde, husumetli iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kavgada, Erdal B. ve kardeşi Ercan B. ile Ömer Y. olay yerinde hayatını kaybetti.

        Yaralanan Hüseyin Y, Efe Y. ve Muhammed Y. sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Hüseyin Y'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Jandarma ekipleri olayın ardından silahlı kavgaya karıştığı iddia edilen 2 şüpheliyi yakaladı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Olayın yaşandığı mahallede jandarma ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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