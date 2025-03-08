Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da kaybolan gencin cansız bedeni Batman'da bulundu

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kayıp olarak aranan gencin cansız bedeni Batman'da bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 20:32 Güncelleme: 08.03.2025 - 20:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da kaybolan gencin cansız bedeni Batman'da bulundu
        ABONE OL

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kayıp olarak aranan gencin cansız bedeni Batman'da bulundu.

        Bismil ilçesine bağlı kırsal Kazancı Mahallesi'nin Aydınlar mezrasındaki evinden 1 Mart'ta Batman'daki arkadaşıyla buluşmak üzere çıkan Mehmet Yüksel'den (24) bir daha haber alınamaması üzerine yakınları, İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp başvurusunda bulundu.

        Batman İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü kent genelinde arama çalışması gerçekleştirdi.

        Batman merkeze bağlı Demirbilek köyü yakınlarında bir erkek cesedinin bulunduğu ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan incelemede cesedin kayıp Mehmet Yüksel'e ait olduğu belirlendi.

        Yapılan ilk incelemede silahla vurulması sonucu öldüğü tespit edilen Yüksel'in cenazesi Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Yüksel'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

        Kılınan cenaze namazının ardından Yüksel'in cenazesi Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı kırsal Ovabağ Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eşini tabancayla kovaladı
        Eşini tabancayla kovaladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Zelenskiy: Rusya savaşı bitirmeyi düşünmüyor
        Zelenskiy: Rusya savaşı bitirmeyi düşünmüyor
        Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen'e gözaltı
        Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen'e gözaltı
        Minik Rana'nın cenazesi Suriye'ye gönderildi
        Minik Rana'nın cenazesi Suriye'ye gönderildi
        Çatıdaki karı temizleyecekti! Hayatı film şeridi gibi gözünün önünden geçti!
        Çatıdaki karı temizleyecekti! Hayatı film şeridi gibi gözünün önünden geçti!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        Hamaney: Sorunları çözmek istemiyorlar
        Hamaney: Sorunları çözmek istemiyorlar
        Macit Koper'in acı günü
        Macit Koper'in acı günü
        Peskov: Macron geçmişten bahsetmiyor
        Peskov: Macron geçmişten bahsetmiyor
        Transfer ve şampiyonluk sözleri!
        Transfer ve şampiyonluk sözleri!
        Bu TV dizisi İslâm dünyasını fena karıştırdı ve daha da karıştıracak!
        Bu TV dizisi İslâm dünyasını fena karıştırdı ve daha da karıştıracak!
        Mertens ve Yunus Akgün 11'e dönüyor!
        Mertens ve Yunus Akgün 11'e dönüyor!
        DEM heyeti 17 Mart'ta AK Parti ve MHP'yi ziyaret edecek
        DEM heyeti 17 Mart'ta AK Parti ve MHP'yi ziyaret edecek
        İstanbul'da yaşandı! Yolcudan fazla para aldı ceza yağdı!
        İstanbul'da yaşandı! Yolcudan fazla para aldı ceza yağdı!
        Biri 14 diğeri 16 yaşındaydı! Maç uğruna 2 çocuk...
        Biri 14 diğeri 16 yaşındaydı! Maç uğruna 2 çocuk...
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        8 Mart Kadınlar Günü'nde güç ve direncin sembolü!
        8 Mart Kadınlar Günü'nde güç ve direncin sembolü!

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da kadınlar barış güvercini uçurdu
        Diyarbakır'da kadınlar barış güvercini uçurdu
        Diyarbakır'da komşu aileler arasında kavga; 3 ölü, 5 yaralı
        Diyarbakır'da komşu aileler arasında kavga; 3 ölü, 5 yaralı
        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da çıkan kavgada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da çıkan kavgada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da çıkan kavgada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da çıkan kavgada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da Çocuklar Gülsün Diye Derneğince yaptırılan Narin Anaokulu açı...
        Diyarbakır'da Çocuklar Gülsün Diye Derneğince yaptırılan Narin Anaokulu açı...
        Diyarbakır'da jandarma ekiplerinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması
        Diyarbakır'da jandarma ekiplerinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması