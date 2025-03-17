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        Diyarbakır'da hazırlanan bayramlık giysiler depremin vurduğu Hatay'a gönderilecek

        BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'da meslek öğrenen kadınlar ve gençler Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay'a gönderilmek üzere bayramlık giysi üretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 12:45 Güncelleme: 17.03.2025 - 12:54
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        Diyarbakır'da hazırlanan bayramlık giysiler depremin vurduğu Hatay'a gönderilecek
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        BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'da meslek öğrenen kadınlar ve gençler Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay'a gönderilmek üzere bayramlık giysi üretiyor.

        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından hasarın ve kayıpların en çok yaşandığı illerden olan Hatay ile Bağlar Kaymakamlığı Aile Destek Merkezleri (ADEM) arasında kurulan gönül bağı sürüyor.

        ADEM'de faaliyet yürüten, meslek öğrenen kadınlar ve gençler usta öğreticiler eşliğinde Ramazan Bayramı için Hatay'daki çocuklar ve kadınlara bayramlık giysi üretmek için yoğun çalışma yürütüyor.

        Ev işlerini tamamladıktan sonra merkeze gelen kursiyerler Kaymakamlıkça temin edilen renk renk kumaşlarla bayramlık giysi üretiyor.

        - "Gece gündüz demeden bayramlıkları yetiştirmeye çalışıyoruz"

        ADEM Koordinatörü Arzu Çetin, AA muhabirine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde Bağlar Kaymakamlığı koordinasyonu ile Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

        Kent merkezinde deprem mağduru kadınların meslek edinmesinden istihdamına kadar hayata dokunan çalışmalar yürüttüklerini anlatan Çetin, depremden etkilenen Hatay ile de ayrı bir bağ kurduklarını belirtti.

        Bayramlık giysi üretimini geçen yıl da yaptıklarını ifade eden Çetin, büyük bir mutlulukla elbiseden pijamaya her türlü giysi hazırlamayı sürdürdüklerini söyledi.

        Çetin, Kaymakamlıkça temin edilen kumaşlarla giysilerin hazırlandığını anlatarak, şöyle devam etti:

        "Gece gündüz demeden bayramlıkları yetiştirmeye çalışıyoruz. Kadınlarımız ve kızlarımızla iftar öncesi ve iftar sonrası çalışarak bu kıyafetleri üretiyor. Amacımız 5 bin parça kıyafeti hazırlayıp bayramdan bir hafta önce Hatay'a ulaştırmak. Bizim gönderdiklerimiz ihtiyaçtan öte gönül hoşluğu ve aradaki bağı pekiştirmek için."

        - "Projede yer almak gurur verici"

        Merkezde usta öğretici olan Serap Altun, meslek edindirme kursu sayesinde birçok ev kadınının kendini geliştirme imkanı bulduğunu ve üretime başladığını belirtti.

        Kursiyer kadınlarla bu projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Altun, "Çalışmamızı başarılı bir şekilde yürütüyoruz. Çok mutluyuz. Projede yer almak gurur verici. İnsanların gönlüne dokunmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kursiyer Kadriye Gökçe de 21 yıl Hatay'da yaşadıklarını, eşinin görevi gereği 5 yıl önce de Diyarbakır'a geldiklerini belirtti.

        İki oğlunun deprem zamanı Hatay'da olduğunu ve kısmi olarak çöken bir binadan kendi imkanlarıyla kurtulduklarını anlatan Gökçe, bayram vesilesiyle Hatay'daki çocuklara ve kadınlara yönelik yürütülen bu projede yer almaktan duyduğu mutluluğu aktardı.

        Gökçe, "Birlik ve beraberlik içerisinde olmak, yardımlaşmak, buna vesile olmak bizi çok duygulandırdı." dedi.

        - "Bayram öncesi paketlerimizi Hatay'a göndereceğiz"

        Dört çocuk annesi Fahriye Yaşa da kursta biçki ve dikiş eğitimi aldığını, bu vesileyle başka çocuklara ve kadınlara da faydalı olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Yaşa, "İlk olarak kendi çocuklarıma faydalı oldum. Şu anda da projede yer alıyorum. Hatay'daki annelerimiz ve çocuklarımız için kıyafet dikiyoruz. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bayram öncesi paketlerimizi Hatay'a göndereceğiz."diye konuştu.

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