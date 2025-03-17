Diyarbakır'da hazırlanan bayramlık giysiler depremin vurduğu Hatay'a gönderilecek

BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'da meslek öğrenen kadınlar ve gençler Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay'a gönderilmek üzere bayramlık giysi üretiyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından hasarın ve kayıpların en çok yaşandığı illerden olan Hatay ile Bağlar Kaymakamlığı Aile Destek Merkezleri (ADEM) arasında kurulan gönül bağı sürüyor.

ADEM'de faaliyet yürüten, meslek öğrenen kadınlar ve gençler usta öğreticiler eşliğinde Ramazan Bayramı için Hatay'daki çocuklar ve kadınlara bayramlık giysi üretmek için yoğun çalışma yürütüyor.

Ev işlerini tamamladıktan sonra merkeze gelen kursiyerler Kaymakamlıkça temin edilen renk renk kumaşlarla bayramlık giysi üretiyor.

- "Gece gündüz demeden bayramlıkları yetiştirmeye çalışıyoruz"

ADEM Koordinatörü Arzu Çetin, AA muhabirine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde Bağlar Kaymakamlığı koordinasyonu ile Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Kent merkezinde deprem mağduru kadınların meslek edinmesinden istihdamına kadar hayata dokunan çalışmalar yürüttüklerini anlatan Çetin, depremden etkilenen Hatay ile de ayrı bir bağ kurduklarını belirtti.

Bayramlık giysi üretimini geçen yıl da yaptıklarını ifade eden Çetin, büyük bir mutlulukla elbiseden pijamaya her türlü giysi hazırlamayı sürdürdüklerini söyledi.

Çetin, Kaymakamlıkça temin edilen kumaşlarla giysilerin hazırlandığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Gece gündüz demeden bayramlıkları yetiştirmeye çalışıyoruz. Kadınlarımız ve kızlarımızla iftar öncesi ve iftar sonrası çalışarak bu kıyafetleri üretiyor. Amacımız 5 bin parça kıyafeti hazırlayıp bayramdan bir hafta önce Hatay'a ulaştırmak. Bizim gönderdiklerimiz ihtiyaçtan öte gönül hoşluğu ve aradaki bağı pekiştirmek için."

- "Projede yer almak gurur verici"

Merkezde usta öğretici olan Serap Altun, meslek edindirme kursu sayesinde birçok ev kadınının kendini geliştirme imkanı bulduğunu ve üretime başladığını belirtti.