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        Diyarbakır'da drift atan sürücünün ehliyetine 60 gün el konuldu

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde drift atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücünün ehliyetine 60 gün el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 10:53 Güncelleme: 18.03.2025 - 10:53
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        Diyarbakır'da drift atan sürücünün ehliyetine 60 gün el konuldu
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        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde drift atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücünün ehliyetine 60 gün el konuldu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin ulaştığı görüntülerde, ilçedeki bir yolda kamyonetle drift atan sürücü tespit edildi.

        Çevreyi rahatsız eden ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye ilgili kanun çerçevesinde para cezası uygulanarak, ehliyetine 60 gün süreye el konuldu.

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