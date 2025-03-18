Diyarbakır'da drift atan sürücünün ehliyetine 60 gün el konuldu

Çevreyi rahatsız eden ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye ilgili kanun çerçevesinde para cezası uygulanarak, ehliyetine 60 gün süreye el konuldu.

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