Diyarbakır'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü

Kavgada ağır yaralanan A.A. kaldırıldığı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı Oğlaklı Mahallesi TOKİ konutları mevkisinde dün akşam A.A. (67) ile imam nikahlı eşinin yeğenleri arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçakla kavgaya dönüştü.

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