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        Diyarbakır'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada, bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 15:59 Güncelleme: 18.03.2025 - 15:59
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        Diyarbakır'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü
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        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada, bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi gözaltına alındı.

        İlçeye bağlı Oğlaklı Mahallesi TOKİ konutları mevkisinde dün akşam A.A. (67) ile imam nikahlı eşinin yeğenleri arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçakla kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kavgada ağır yaralanan A.A. kaldırıldığı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Jandarma ekiplerce E.V. (37), V.A. (26), L.İ. (54), G.İ. (35), R.İ. (53), G.V. (40) ve N.A. (28) gözaltına alındı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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