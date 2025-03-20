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        Diyarbakır'da yeni teknikle kapalı böbrek taşı ameliyatı yapıldı

        Diyarbakır'ın Bismil İlçe Devlet Hastanesinde Supin Perkütan Nefrolitotomi (PCNL) adı verilen kapalı böbrek taşı ameliyatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 13:17 Güncelleme: 20.03.2025 - 13:29
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        Diyarbakır'da yeni teknikle kapalı böbrek taşı ameliyatı yapıldı
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        Diyarbakır'ın Bismil İlçe Devlet Hastanesinde Supin Perkütan Nefrolitotomi (PCNL) adı verilen kapalı böbrek taşı ameliyatı gerçekleştirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bismil Devlet Hastanesi üroloji hekimi Op. Dr. Fatih Karaöz tarafından PCNL adı verilen kapalı böbrek taşı ameliyatı yapıldı.

        Karaöz, hastanın sol yan ağrısı ve bulantı şikayetleriyle hastaneye başvurduğunu, tetkiklerde sol böbreğin içinde yaklaşık 5 santimetrelik taş olduğunu ve toplayıcı sistemde genişleme tespit ettiklerini belirtti.

        Hastaya ülkede az sayıdaki merkezde yapılan ve Diyarbakır'da ilk olma niteliği taşıyan Supin Perkütan Nefrolitotomi adı verilen kapalı böbrek taşı ameliyatını yaptıklarını bildiren Karaöz, yeni yöntem olarak yüzüstü değil sırtüstü pozisyonunda ameliyat gerçekleştirdiklerini kaydetti.

        Karaöz, şöyle devam etti:

        "Yapılan çalışmalar, kapalı böbrek taşı ameliyatının hasta sırtüstü pozisyondayken yapılmasının çok daha avantajlı olduğunu göstermiştir. Prone Perkütan Nefrolitotomi ameliyatında hastaya yüzüstü pozisyon verileceği için genel anestezi altında yaklaşık 30-45 dakikalık bir süre geçiyor. Hastanın genel anestezi altında kalma süresi ciddi anlamda kısalıyor. Morbid obezlerde, ileri derece akciğer ve kalp hastalığı olan kişilerde yüzüstü pozisyonun riskleri olduğundan, yaptığımız teknikte hasta sırtüstü yatması ve pozisyon değişikliğine gerek olmaması nedeniyle komplikasyon riskini de azaltmaktadır. Yüzüstü pozisyona gerek olmaması nedeniyle kas-sinir sistemine zarar verme ve boyun travması riski de azalmaktadır. Ayrıca supin pozisyonda yapılan ameliyatta çok küçük kesi ile bu ameliyatı yapabilmekteyiz. Böbrek hasarı ve böbrek kanaması daha az olan bu yöntemde hastaların ağrısı daha az olmakta ve hastanede kalış süreleri daha kısa olmaktadır."

        Hasta Seyithan Patırtı da çok ağrı çektiğini ve bu durumun günlük hayatını olumsuz etkilediğini ifade etti.

        Ameliyat sonrası ağrılarının geçtiğini belirten Patırtı, şu an kendini daha iyi hissettiğini bildirdi.

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