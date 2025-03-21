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        Diyarbakır'da tasarlayarak öldürme suçundan 18 yıldır aranan şüpheli yakalandı

        Diyarbakır'da tasarlayarak öldürme suçundan 18 yıldır aranan şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 11:16 Güncelleme: 21.03.2025 - 11:16
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        Diyarbakır'da tasarlayarak öldürme suçundan 18 yıldır aranan şüpheli yakalandı
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        Diyarbakır'da tasarlayarak öldürme suçundan 18 yıldır aranan şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Çalışmalar kapsamında "tasarlayarak öldürme" suçundan 18 yıldır aranan H.T. merkez Kayapınar ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

        H.T. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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