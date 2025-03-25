Diyarbakır'da nevruz etkinliğinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli tutuklandı
Diyarbakır'da nevruz etkinliğinde cep telefonu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Diyarbakır'da nevruz etkinliğinde cep telefonu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Merkez Bağlar ilçesi Nevruz Parkı'nda 21 Mart'ta düzenlenen etkinlikte, kalabalığı fırsat bilen bir grup, vatandaşların cep telefonlarını yankesicilik yöntemiyle çaldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, Batman'dan gelen gruptan erkeklerin araç içinde beklediği, kadınların kalabalığa karışarak yankesicilik yaptığı belirlendi.
Düzenlenen operasyonla 14 şüpheli kaçmak üzereyken çaldıkları 19 cep telefonuyla yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 9 şüpheli tutuklandı, 5 kadın şüpheli hakkında ise hamile oldukları için "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol kararı verildi.
Polis, ele geçirilen cep telefonlarını sahiplerine teslim etti.
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