Doğu ve Güneydoğu'da Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
Diyarbakır, Elazığ, Batman, Siirt, Bingöl ve Mardin'de Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde kandil programı düzenlendi.
Diyarbakır, Elazığ, Batman, Siirt, Bingöl ve Mardin'de Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde kandil programı düzenlendi.
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de İl Müftülüğü tarafından düzenlenen programda vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.
Mevlit okunan programda Türkçe ve Kürtçe ilahiler seslendirildi.
Programın ardından cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.
- Elazığ
Elazığ'da da Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.
İzzet Paşa Camisi'ndeki programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okundu, ilahiler seslendirildi.
Programın sonunda vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Öte yandan, Elazığ Orman Bölge Müdürlüğünce cami çıkışında vatandaşlara fidan dağıtıldı.
- Batman
Batman'da Kadir Gecesi dolayısıyla kentteki camilerde programlar düzenlendi.
İl Müftülüğünce Necat Nasıroğlu Camisi'nde, yatsı namazından sonra düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Mevlid-i Şerif ve okunan ilahilerin ardından İl Müftüsü Ahmet Durmuş, günün anlam ve önemine ilişkin bilgi verdi.
Dualarla son bulan programın ardından vatandaşlara ikramda bulunuldu.
- Siirt
Siirt'te camilerde Kadir Gecesi dolayısıyla programlar gerçekleştirildi.
Tarihi Ulu Cami'de yatsı ve teravih namazının ardından başlayan programda ilahiler okundu, dua edildi, Kadir Gecesi'nin anlam ve önemine ilişkin bilgi verildi.
Cami çıkışında Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Siirt Belediyesince vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.
Programa Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya ve vatandaşlar katıldı.
- Bingöl
Bingöl'de Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde yoğunluk oluştu.
Selahaddin-i Eyyubi Camisi'nde düzenlenen programda yatsı ve teravih namazının kılınmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okundu, ilahiler seslendirildi.
Programın sonunda vatandaşlara Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünce çeşitli ikramda bulunuldu.
- Mardin
Merkez Artuklu ilçesinde vatandaşlar, Kadir Gecesi dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'ndaki Şakir Nuhoğlu Camisi'ne geldi.
Yatsı ve teravih namazının kılınmasının ardından Kur'an-ı Kerim ile mevlit okundu, ilahiler seslendirildi, dua edildi.
İl Müftüsü Enver Türkmen Ramazan ayı ve Kadir Gecesi hakkında vaaz verdi.
Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekiplerince cami bahçesinde vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.
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