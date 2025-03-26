Doğu ve Güneydoğu'da Kadir Gecesi dualarla idrak edildi

Yatsı ve teravih namazının kılınmasının ardından Kur'an-ı Kerim ile mevlit okundu, ilahiler seslendirildi, dua edildi.

Merkez Artuklu ilçesinde vatandaşlar, Kadir Gecesi dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'ndaki Şakir Nuhoğlu Camisi'ne geldi.

Selahaddin-i Eyyubi Camisi'nde düzenlenen programda yatsı ve teravih namazının kılınmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okundu, ilahiler seslendirildi.

Programa Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya ve vatandaşlar katıldı.​​​​​​​

Tarihi Ulu Cami'de yatsı ve teravih namazının ardından başlayan programda ilahiler okundu, dua edildi, Kadir Gecesi'nin anlam ve önemine ilişkin bilgi verildi.

Mevlid-i Şerif ve okunan ilahilerin ardından İl Müftüsü Ahmet Durmuş, günün anlam ve önemine ilişkin bilgi verdi.

Elazığ'da da Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de İl Müftülüğü tarafından düzenlenen programda vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.

Diyarbakır, Elazığ, Batman, Siirt, Bingöl ve Mardin'de Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde kandil programı düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.