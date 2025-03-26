Diyarbakır'da öğrenciler için burs protokolü imzalandı

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) ile Diyarbakır Mermerciler ve Madenciler Derneği arasında öğrenciler için burs protokolü imzalandı.

DÜ'den yapılan açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesinde yapılan imza törenine DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Siraç Özerdem, Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Atilla Devecioğlu ve Mühendis Fakültesi öğretim üyeleri ile Diyarbakır Mermerciler ve Madenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Çağdaş katıldı.

İmzalanan protokol kapsamında DÜ Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümüne 2025 ve 2026 YKS sonuçlarına göre yerleşen ve kesin kayıt yaptıran öğrencilere burs verilecek.