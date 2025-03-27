Diyarbakır'da çatı imalatı sırasında üzerine demir parçası düşen 3 işçi yaralandı

Kırmasırt Mahallesi'nde bir iş yerinin genişletilmesi için çatı imalatı yapıldığı esnada kopan demir parçaları işçilerin üzerine düştü.

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