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        Diyarbakır'da çatı imalatı sırasında üzerine demir parçası düşen 3 işçi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde çatı imalatı sırasında üzerlerine demir parçası düşmesi sonucu yaralanan 3 işçi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 18:27 Güncelleme: 27.03.2025 - 18:27
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        Diyarbakır'da çatı imalatı sırasında üzerine demir parçası düşen 3 işçi yaralandı
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        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde çatı imalatı sırasında üzerlerine demir parçası düşmesi sonucu yaralanan 3 işçi tedavi altına alındı.

        Kırmasırt Mahallesi'nde bir iş yerinin genişletilmesi için çatı imalatı yapıldığı esnada kopan demir parçaları işçilerin üzerine düştü.

        Yaralanan S.C.T, Ö.Ç. ve A.T, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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