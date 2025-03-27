Diyarbakır'da çatı imalatı sırasında üzerine demir parçası düşen 3 işçi yaralandı
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde çatı imalatı sırasında üzerlerine demir parçası düşmesi sonucu yaralanan 3 işçi tedavi altına alındı.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde çatı imalatı sırasında üzerlerine demir parçası düşmesi sonucu yaralanan 3 işçi tedavi altına alındı.
Kırmasırt Mahallesi'nde bir iş yerinin genişletilmesi için çatı imalatı yapıldığı esnada kopan demir parçaları işçilerin üzerine düştü.
Yaralanan S.C.T, Ö.Ç. ve A.T, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.