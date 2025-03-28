Diyarbakır anneleri Ramazan Bayramı'nda evlatlarına kavuşmak istiyor

MEHMET SIDDIK KAYA - Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, Ramazan Bayramı'nı evlatlarıyla geçirmek istiyor.

Evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin HDP il binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 2034'üncü güne ulaştı.

Evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, yurdun dört bir yanından gelenlerin de katılımıyla 382 oldu.

Yaz-kış, kar-yağmur, bayram, salgın ve deprem demeden büyük bir dayanışma ve kararlılıkla yürütülen oturma eylemi sayesinde 60 aile evladına kavuştu.

Evlatlarına kavuşma ümidi taşıyan aileler, Ramazan Bayramı'nda çocuklarından müjdeli haber bekliyor.

- "İnşallah bu bayram oğlum gelir"

Anne Bedriye Uslu, AA muhabirine, bu bayramı hasret kaldığı oğlu Mahmut ile geçirmek istediğini söyledi.

15 yıldır çocuğunu görmediğini anlatan Uslu, "30 bayramdır çocuğumdan uzağım. Bayram gelince yaramız daha derinleşiyor. İnşallah bu bayram oğlum gelir." dedi.

Oğlundan müjdeli bir haber beklediğini anlatan Uslu, "O zaman bayramımız bayram olacak, çifte bayram yaşayacağız." ifadesini kullandı. Uslu, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu. - "19 bayramdır çocuğumdan ayrıyım" Oğlu Aziz için eylem yapan anne Güzide Demir de ramazan ayında da evlatları için mücadeleyi sürdürdüklerini belirtti. Yıllardır oğluna hasret kaldığını dile getiren Demir, şunları söyledi: "Çocuklarımız gelene kadar buradan kalkmayacağız. 19 bayramdır çocuğumdan ayrıyım. Çocuğumu istiyorum. Çocuğum inşallah bayramda gelir, biz de sevinir, çifte bayram yaşarız." Demir, evladına "Teslim ol" çağrısı yaptı. - "Çocuklarımızı bekliyoruz" Anne Hatice Levent de anne ve babalar olarak çocuklarının yolunu gözlediklerini dile getirdi. 20 bayramı kızından ayrı geçirdiğini ifade eden Levent, şunları kaydetti: