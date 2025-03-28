Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır anneleri Ramazan Bayramı'nda evlatlarına kavuşmak istiyor

        MEHMET SIDDIK KAYA - Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, Ramazan Bayramı'nı evlatlarıyla geçirmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 11:59 Güncelleme: 28.03.2025 - 11:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır anneleri Ramazan Bayramı'nda evlatlarına kavuşmak istiyor
        ABONE OL

        MEHMET SIDDIK KAYA - Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, Ramazan Bayramı'nı evlatlarıyla geçirmek istiyor.

        Evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin HDP il binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 2034'üncü güne ulaştı.

        Evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, yurdun dört bir yanından gelenlerin de katılımıyla 382 oldu.

        Yaz-kış, kar-yağmur, bayram, salgın ve deprem demeden büyük bir dayanışma ve kararlılıkla yürütülen oturma eylemi sayesinde 60 aile evladına kavuştu.

        Evlatlarına kavuşma ümidi taşıyan aileler, Ramazan Bayramı'nda çocuklarından müjdeli haber bekliyor.

        - "İnşallah bu bayram oğlum gelir"

        Anne Bedriye Uslu, AA muhabirine, bu bayramı hasret kaldığı oğlu Mahmut ile geçirmek istediğini söyledi.

        15 yıldır çocuğunu görmediğini anlatan Uslu, "30 bayramdır çocuğumdan uzağım. Bayram gelince yaramız daha derinleşiyor. İnşallah bu bayram oğlum gelir." dedi.

        Oğlundan müjdeli bir haber beklediğini anlatan Uslu, "O zaman bayramımız bayram olacak, çifte bayram yaşayacağız." ifadesini kullandı.

        Uslu, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

        - "19 bayramdır çocuğumdan ayrıyım"

        Oğlu Aziz için eylem yapan anne Güzide Demir de ramazan ayında da evlatları için mücadeleyi sürdürdüklerini belirtti.

        Yıllardır oğluna hasret kaldığını dile getiren Demir, şunları söyledi:

        "Çocuklarımız gelene kadar buradan kalkmayacağız. 19 bayramdır çocuğumdan ayrıyım. Çocuğumu istiyorum. Çocuğum inşallah bayramda gelir, biz de sevinir, çifte bayram yaşarız."

        Demir, evladına "Teslim ol" çağrısı yaptı.

        - "Çocuklarımızı bekliyoruz"

        Anne Hatice Levent de anne ve babalar olarak çocuklarının yolunu gözlediklerini dile getirdi.

        20 bayramı kızından ayrı geçirdiğini ifade eden Levent, şunları kaydetti:

        "20 bayramdır Fadime'min yolunu gözlüyorum. Hepimiz burada çocuklarımızı bekliyoruz. İnşallah bu bayramımız mutlu geçer."

        - "İnşallah evlatlarımıza kavuşur, çifte bayram yaşarız"

        Anne Süheyla Demir de aileler olarak evlatlarına kavuşmak için eylemlerine kararlılıkla devam edeceklerini söyledi.

        Bayramda kızına kavuşmak istediğini belirten Demir, "Kararlıyız, evlatlarımızı alana kadar buradan gitmiyoruz. Bayramlarımız hep buruk geçiyor. Mutlu bir bayram geçirmek istiyoruz. İnşallah bu sefer evlatlarımıza kavuşur, çifte bayram yaşarız." diye konuştu.

        Baba Süleyman Aydın ise oğlu Özkan'a kavuşana kadar evlat nöbetini sürdüreceğini vurguladı.

        20 bayramdır evladını görmediğini anlatan Aydın, "Oğlumdan haber alamıyorum. Tek temennimiz bir an önce evlatlarımıza kavuşmak. Oğlum Özkan gelene kadar buradan kalkmayacağım. Oğlum, güvenlik güçlerine teslim ol. Oğlum Özkan'a kavuşursak o gün bayramımız olur." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        Uludağ'daki faciada gözaltılar var!
        Uludağ'daki faciada gözaltılar var!
        Soba yanıyordu... Öldüren hata!
        Soba yanıyordu... Öldüren hata!
        F.Bahçe Bodrum'da üç puan peşinde!
        F.Bahçe Bodrum'da üç puan peşinde!
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İl Milli Eğitim açığa aldı! 3 kız öğrenci... Okulda taciz!
        İl Milli Eğitim açığa aldı! 3 kız öğrenci... Okulda taciz!
        Yararları saymakla bitmiyor ama o konuda masum değil
        Yararları saymakla bitmiyor ama o konuda masum değil
        Savunma mı, hücum mu?
        Savunma mı, hücum mu?
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Aynı gün ameliyat oldular
        Aynı gün ameliyat oldular
        Turisti İstanbul turu yaptırıp dolandırdı!
        Turisti İstanbul turu yaptırıp dolandırdı!
        11 yaşındaki Gazel'i öldüren şaka!
        11 yaşındaki Gazel'i öldüren şaka!
        2 ayda 3 kişi cansız bulundu! Anne, baba ve oğulları... Ölüm evi!
        2 ayda 3 kişi cansız bulundu! Anne, baba ve oğulları... Ölüm evi!
        Sahte papazla vurgun! Harita çizip gömdükleri heykelleri buldurdular!
        Sahte papazla vurgun! Harita çizip gömdükleri heykelleri buldurdular!
        Organları umut oldu... Kahreden kaza!
        Organları umut oldu... Kahreden kaza!
        4 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        4 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        Sağlıklı beslenmenin yeni trendi
        Sağlıklı beslenmenin yeni trendi
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Denizlispor Başkanı Ergil'den açlık grevi kararı
        Denizlispor Başkanı Ergil'den açlık grevi kararı

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da zincirleme kazada ölen baba, oğul ve damat defnedildi
        Diyarbakır'da zincirleme kazada ölen baba, oğul ve damat defnedildi
        Devegeçidi Baraj Gölü'nde su seviyesi düştü; hastalık ve parazit uyarısı
        Devegeçidi Baraj Gölü'nde su seviyesi düştü; hastalık ve parazit uyarısı
        Diyarbakır'da kaçak avlanan 9 kişiye 462 bin 571 lira ceza verildi
        Diyarbakır'da kaçak avlanan 9 kişiye 462 bin 571 lira ceza verildi
        Diyarbakır'da depoda çıkan yangın söndürüldü
        Diyarbakır'da depoda çıkan yangın söndürüldü
        Diyarbakır'da 'hatalı sollama' nedeniyle 4 araç kazaya karıştı; 3 ölü, 6 ya...
        Diyarbakır'da 'hatalı sollama' nedeniyle 4 araç kazaya karıştı; 3 ölü, 6 ya...
        Diyarbakır'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı