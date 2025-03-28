Diyarbakır'da kadın taksici mesleğiyle ön yargıları yıkmak istiyor

MURAT BAŞAL/AYDIN ARİK - Diyarbakır'da taksi şoförlüğü yapan 2 çocuk annesi Nazan Oytun (45), müşterilere hizmet sunarken mesleğiyle de ön yargıları yıkmak istiyor.

Evlendikten sonra Antalya'ya yerleşen, sigorta ve pazarlama sektöründe uzun yıllar çalışan Oytun, 10 yıl önce memleketi Diyarbakır'a dönüş yaptı.

Farklı sektörlerde 25 yıl çalıştıktan sonra araba kullanmayı çok sevdiği için kentte taksi şoförlüğü yapmaya karar veren Oytun, belgelerini tamamlayarak merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi yakınındaki taksi durağında şoförlük yapmaya başladı.

Çevresi ve meslektaşlarının "taksici abla" diye hitap ettiği Oytun, çevresinden de destek görüyor.

Duraktaki gününe aracın temizliğini ve bakımını yaparak, taksicilerle ve çevredeki esnafla sohbet ederek başlayan Oytun, direksiyon başına geçerek ekmeğini kazanıyor.

- "Küçükken bir arabam vardı, tek oyuncağım oydu"

Nazan Oytun, AA muhabirine, arabalara olan ilgisinin çocuk yaşlarda başladığını, araba kullanmayı çok sevdiğini söyledi.

"Küçükken hiç oyuncak bebeğim olmadı, bir arabam vardı, babam Arabistan'dan getirmişti, tek oyuncağım oydu. Araba kullanmayı çok seviyordum, bunu ticarete dökmek istedim." diyen Oytun, yaklaşık 25 yıldır araba kullandığını belirtti.

İşini severek sürdürdüğünü ifade eden Oytun, "Kadın arkadaşlarımız var ehliyetleri bulunan. Onların da feyz almasını, onları da aramızda görmek isterim. Kadınlar açısından mesleki farkındalık oluşturmak, tabuları yıkmak istiyorum. Çok güzel tepkiler alıyorum." dedi.

- "Herkes beni tebrik etti"

Çevresindekilerin önceleri "Yapamazsın", "Diyarbakır bunu kaldırmaz" dediğini aktaran Oytun, kendisine güvendiği için bu işe başladığını ve çok güzel tepkiler aldığını belirtti.

Oytun, "İster istemez bir ön yargı oluşuyor, bunun bilincindeydim ama şu anda gencinden yaşlısına çok destek görüyorum. Diyarbakır'ın erkekleri emektar kadınlara çok saygı duyuyor, bunu trafikte de gördüm, herkes beni tebrik etti. Benimle gurur duyduklarını, takdir ettiklerini, kadın taksi şoförlerinin sayısının artması gerektiğini belirttiler." diye konuştu.