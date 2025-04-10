Diyarbakır'da 61. Kütüphaneler Haftası kapsamında kitap okuma etkinliği düzenlendi

Dicle Üniversitesinde, 61. Kütüphaneler Haftası kapsamında "Üreten bir Türkiye için kitap okuyoruz" temasıyla kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, saat 12.30-13.00 arasında kitap okuyarak okuma kültürüne dikkati çekti.

Etkinlikte konuşan Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, okumanın kişisel gelişim, kelime dağarcığı ve bakış açısına katkı sunduğunu, bazı satırların altını defalarca çizdiğini, her okuyuşta farklı anlamlar bulduğunu belirtti.

Eronat, şunları kaydetti:

"Kitap okumayı çok seviyorum. Kitaplar benim en iyi arkadaşım. Özellikle stresli ve yoğun dönemlerde kitaplara yönelmek, ruhumu dinlendiriyor. Kitaplar sadece bilgi vermez aynı zamanda ruhsal bir arınma da sağlar. Kitap okumanın zihinsel bir egzersiz olduğuna inanıyorum. Kitaplar kelime hazinemizi genişletir, hayal gücümüzü geliştirir, olaylara bakış açımızı değiştirir. Bu yüzden gençlerimize her fırsatta kitap okuyun diyorum."