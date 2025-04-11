Diyarbakır'da "23 Nisan" etkinliklerinin planlaması çocuklarla yapıldı

Paylaşımda, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle ilimizde hafta boyunca düzenlenecek etkinliklerin planlaması, İl Milli Eğitim Müdürümüz Murat Küçükali ve geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin katılımıyla gerçekleştirilen İl Düzenleme Kurulu Toplantısında ele alındı. Çocuklarımızın fikirleri doğrultusunda şekillenen etkinliklerle bayram coşkusunu hep birlikte yaşayacağız." ifadelerine yer verildi.

Diyarbakır'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kentte gerçekleştirilecek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinin planlama toplantısına çocuklar da katıldı.

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