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        Diyarbakır'da "23 Nisan" etkinliklerinin planlaması çocuklarla yapıldı

        Diyarbakır'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kentte gerçekleştirilecek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinin planlama toplantısına çocuklar da katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 14:12 Güncelleme: 11.04.2025 - 14:17
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        Diyarbakır'da "23 Nisan" etkinliklerinin planlaması çocuklarla yapıldı
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        Diyarbakır'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kentte gerçekleştirilecek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinin planlama toplantısına çocuklar da katıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, düzenlenecek etkinliklerin çocukların fikirleriyle şekillendiği belirtildi.

        Paylaşımda, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle ilimizde hafta boyunca düzenlenecek etkinliklerin planlaması, İl Milli Eğitim Müdürümüz Murat Küçükali ve geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin katılımıyla gerçekleştirilen İl Düzenleme Kurulu Toplantısında ele alındı. Çocuklarımızın fikirleri doğrultusunda şekillenen etkinliklerle bayram coşkusunu hep birlikte yaşayacağız." ifadelerine yer verildi.

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