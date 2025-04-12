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        Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı

        Diyarbakır'da geçen ay düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 79 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 10:49 Güncelleme: 12.04.2025 - 10:49
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        Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı
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        Diyarbakır'da geçen ay düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 79 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mart ayında il genelinde gerçekleştirdiği çalışmalarda 79 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Operasyonlarda, 2 uzun namlulu tüfek, 65 tabanca, av tüfeği, 81 şarjör, 965 fişek, 7 çek ve senet, 4 bin 430 dal puro, 16 bin 565 paket sigara, 61 kilogram nargile tütünü, 796 elektronik sigara pufu, 2 bin 670 elektronik sigara kiti, 120 cep telefonu, 7 bin 665 güneş gözlüğü, 146 cep telefonu aksesuarı ve 98 elektronik cihaz ele geçirildi.

        Şüphelilerden 59'u emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı, diğerleri adliyeye sevk edildi.

        Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 7'si tutuklandı, 13'ü adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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