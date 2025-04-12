Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı

Diyarbakır'da geçen ay düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 79 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mart ayında il genelinde gerçekleştirdiği çalışmalarda 79 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonlarda, 2 uzun namlulu tüfek, 65 tabanca, av tüfeği, 81 şarjör, 965 fişek, 7 çek ve senet, 4 bin 430 dal puro, 16 bin 565 paket sigara, 61 kilogram nargile tütünü, 796 elektronik sigara pufu, 2 bin 670 elektronik sigara kiti, 120 cep telefonu, 7 bin 665 güneş gözlüğü, 146 cep telefonu aksesuarı ve 98 elektronik cihaz ele geçirildi.

Şüphelilerden 59'u emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı, diğerleri adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 7'si tutuklandı, 13'ü adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.