GÜNCELLEME 2 - Narin Güran cinayetiyle ilgili 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuğun yargılanmasına başlandı

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan 6'sı tutuklu 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuğun yargılanmasına başlandı.

Tutuklu sanıklar Birsen, Fuat ve Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran ile suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında "suçluyu kayırma"dan altışar aydan beşer yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görülüyor.

Tutuklu sanıklar, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemi alınarak Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.

Kapalı görülen davanın ilk duruşmasında 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk ve avukatları hazır bulundu.

Sanıkların kimlik tespitinin ardından savunmalarının alınmasına başlandı.

Tutuksuz sanıklar Ömer Faruk Güran, Şeyma Kaya, Kurtuluş Güran, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, tutuklu sanıklar Muhammed Kaya, Mehmet Şevket Kaya, Mehmet Selim Atasoy, Maşallah Güran ve Fuat Güran'ın savunmaları alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneğinin (UCİM) avukatları, davaya katılma talebinde bulundu. Sanık avukatları, katılma taleplerinin reddine karar verilmesini istedi. Talebi değerlendiren hakim, katılma taleplerinin kabulüne karar verdi, sanık avukatlarının reddihakim talebini ise reddetti. Daha sonra duruşmaya ara verildi. - "Maddi olayı ortaya çıkaracak bir hüküm kurulmadı" Duruşmayı takip eden CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, adliye binası önünde basın mensuplarına açıklama yaptı. CHP Milletvekili Tanrıkulu, ilk günden bu yana olayın takipçisi olduklarını belirterek, şöyle devam etti: "Maalesef ilk hükümde faili tarif eden, maddi olayı ortaya çıkaracak bir hüküm kurulmadı. Halen Narin'in katilinin kim olduğu ve niçin öldürdüğü noktası aydınlanamadı. Umarım bu yargılamada, yani 'suçluyu kayırma' iddiasıyla yargılanan sanıklar gerçek faili ve olayın nedenini tarif eden bir beyanda bulunurlar ve kamuoyu tatmin olur. İlk hüküm şu anda istinafta. Umarım Narin'in yakınlarının yargılandığı bu yargılama, gerçek faili ve olayı tarif eden bir biçimde gelişir."

Milletvekili Altın da DEM Parti Çocuk Komisyonu adına duruşmayı takip ettiklerini anlatarak, ikinci iddianame ile sayısı artan sanıkların davanın hakikatle sonuçlanması ve derinleşmesine, gerçek faillerin ve hakikatin ortaya çıkmasına vesile olmasını umduklarını belirtti. - Duruşma, 25 Nisan'a ertelendi Aranın ardından duruşmada tutuklu sanık Birsen Güran, tutuksuz sanık Barış Güran ile suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K'nin (17) savunmaları alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UCİM avukatları da savunma yaptı. Savcı, hazırladığı mütalaada tutuklu sanıkların mevcut halinin devamı yönünde görüş bildirdi. Sanık avukatları, savunmaların ardından müvekkillerinin isnat edilen suçtan tahliyeleri ile beraatlerini istedi. Mahkeme, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek, duruşmayı 25 Nisan'a erteledi. - Olay Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 12 kişi ile suça sürüklenen 3 çocuk hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Başsavcılık tarafından 12 kişi hakkında "suçluyu kayırma"dan altışar aydan beşer yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesince, çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında aynı suçtan hazırlanan iddianame ise 2. Çocuk Mahkemesince kabul edilmişti.