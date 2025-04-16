Diyarbakır'da "Kralkızı-Dicle P3 Pompaj Sulaması Projesi" devam ediyor

Diyarbakır'da tarımsal sulamayla ilgili yürütülen çalışmalar sürüyor.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışıyor.

Diyarbakır ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Kralkızı-Dicle P3 Pompaj Sulaması İletim Kanalı, Pompa İstasyonu ve Ana Kanal yapımında çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Projenin tamamlanmasıyla toplam 239 bin 650 dekar tarım alanının sulamaya açılacağını ifade eden Balta, şunları kaydetti:

"Kralkızı-Dicle P3 Pompaj Sulaması İletim Kanalı, Pompa İstasyonu ve Ana Kanal yapımı çalışmaları tüm hızıyla devam etmekte olup fiziki gerçekleşme oranı yüzde 32 seviyesindedir. Projenin tamamının hayata geçirilmesiyle milli ekonomiye yılda 2,87 milyar lira katkı ve 23 bin 965 kişilik ek istihdam sağlanacaktır."