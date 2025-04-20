Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da Paskalya Bayramı tarihi kilisede kutlandı

        Diyarbakır'da Paskalya Bayramı tarihi Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde düzenlenen ayinle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 12:28 Güncelleme: 20.04.2025 - 12:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da Paskalya Bayramı tarihi kilisede kutlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'da Paskalya Bayramı tarihi Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde düzenlenen ayinle kutlandı.

        Merkez Sur ilçesindeki tarihi kilisede Türkiye Ermenileri Patrikliği din görevlilerince yönetilen ayinde ilahiler seslendirildi, dualar okundu ve mum yakıldı.

        Ayine katılanlara Paskalya Bayramı için hazırlanan çörek ve boyanan yumurtalar ikram edildi.

        Surp Giragos Ermeni Kilisesi Vakfı Başkan Yardımcısı Ohannes Gafur Ohanyan, gazetecilere, Hristiyan aleminin Paskalya Bayramı'nı kutladıklarını söyledi.

        Uzun bir aradan sonra Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde çok rahat bir ortamda bayramlarını kutlamaktan dolayı çok heyecanlı ve mutlu olduklarını dile getiren Ohanyan, "Bu bayramın, her zaman olduğu gibi tüm insanlığa barışa ve güzelliklere vesile olmasını diliyoruz. Herkesin bayramını kutluyoruz. Bu bayramın herkese güzellikler getirmesini diliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Programa, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük ve İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Halı sahada gelen ölüm! Bir anda yere yığıldı!
        Halı sahada gelen ölüm! Bir anda yere yığıldı!
        Cezaevine gönderildi
        Cezaevine gönderildi
        Zelenskiy: Rusya ateşkesi ihlal etti
        Zelenskiy: Rusya ateşkesi ihlal etti
        Kuyumcu çalışanını öldürüp 13 kilo altınla kaçtı!
        Kuyumcu çalışanını öldürüp 13 kilo altınla kaçtı!
        ABD'nin dört bir yanında Trump protestosu!
        ABD'nin dört bir yanında Trump protestosu!
        Çöl tozuna yağmur da eşlik edecek! Bu bölgeler için uyarı!
        Çöl tozuna yağmur da eşlik edecek! Bu bölgeler için uyarı!
        Netanyahu: İşgali sona erdirecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
        Netanyahu: İşgali sona erdirecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        Yeni bir dil oluştu
        Yeni bir dil oluştu
        Adolescence etkisi! Diziden gerçek hayata...
        Adolescence etkisi! Diziden gerçek hayata...
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?
        Bekarlık hakikaten sultanlık mı?
        Bekarlık hakikaten sultanlık mı?
        İzmir'de kazanan çıkmadı!
        İzmir'de kazanan çıkmadı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta büyük dönüşüme imza attık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta büyük dönüşüme imza attık
        "Kötü zamanlar geçiriyoruz!"
        "Kötü zamanlar geçiriyoruz!"
        Kocaelispor Süper Lig'e çıktı!
        Kocaelispor Süper Lig'e çıktı!
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye rakip!
        Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye rakip!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!

        Benzer Haberler

        1 kişinin öldüğü, otomobille belediye otobüsünün kafa kafaya çarpıştığı kaz...
        1 kişinin öldüğü, otomobille belediye otobüsünün kafa kafaya çarpıştığı kaz...
        Amed Sportif Faaliyetler - Çorum FK: 1-0
        Amed Sportif Faaliyetler - Çorum FK: 1-0
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da komşu aileler arasında kavga; 2'si ağır 6 yaralı
        Diyarbakır'da komşu aileler arasında kavga; 2'si ağır 6 yaralı
        Diyarbakır'da, 8 aydır yakalanamayan dananın kaçtığı anlar kamerada
        Diyarbakır'da, 8 aydır yakalanamayan dananın kaçtığı anlar kamerada