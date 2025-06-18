Diyarbakır'da elektrik akımına kapıldıktan sonra yüksekten düşen çocuk öldü
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde elindeki demir çubukla oynarken elektrik akımına kapıldıktan sonra yüksekten düşen çocuk hayatını kaybetti.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde elindeki demir çubukla oynarken elektrik akımına kapıldıktan sonra yüksekten düşen çocuk hayatını kaybetti.
Dün, kırsal Yarımkaş Mahallesi'nde taziyeevinin damına çıkan H.G. (7), oyun oynadığı sırada elindeki demir çubuk elektrik tellerine temas etti.
Akıma kapılarak damdan düşen çocuk, ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan H.G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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