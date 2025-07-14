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        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da çocuklar arasındaki kavgaya silahla müdahale eden kişiye adli kontrol

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde çocuklar arasında çıkan kavgaya silahla müdahale ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 13:57 Güncelleme: 14.07.2025 - 13:57
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        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da çocuklar arasındaki kavgaya silahla müdahale eden kişiye adli kontrol
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        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde çocuklar arasında çıkan kavgaya silahla müdahale ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Mezopotamya Mahallesi 612. Sokak'ta dün akşam saatlerinde bir sitede bazı çocuklar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

        Evinin balkonundan, çocuğunun da karıştığı kavgayı gören baba M.R.T, tabancayla sitenin bahçesine indi.

        Kavgaya karışan çocuklar ile ailelerinin bulunduğu bölgeye yönelen M.R.T, buradaki kişilerle tartıştı.

        Tabancasını çıkarınca çevredekilerin müdahalesiyle bölgeden uzaklaştırılmaya çalışılan M.R.T, bu sırada bir el ateş etti.

        Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayın ardından ihbar üzerine siteye polis ekipleri sevk edildi.

        Gözaltına alınan M.R.T, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Savcılıktaki sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan M.R.T, adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

        Öte yandan sitede yaşananlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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