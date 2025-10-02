GÜNCELLEME - Narin Güran cinayetine ilişkin 3 sanık tahliye edildi
Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti davasında "suçluyu kayırma" suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası verilen tutuklu sanıklar Birsen, Fuat ve Maşallah Güran tahliye edildi.
Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın 30 Mayıs'taki karar duruşmasında, sanıklar Birsen Güran, Fuat Güran, Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya, Muhammed Kaya, Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran ile suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında verilen hükümlere ilişkin, sanık avukatlarının kararın bozulması ve 3 tutuklu sanığın tahliyesine ilişkin yaptığı başvuru değerlendirildi.
Talepleri değerlendiren Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesince, 17. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından "suçluyu kayırma" suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası verilen tutuklu sanıklar Birsen, Fuat ve Maşallah Güran'ın tahliyesine karar verildi.
7. Ceza Dairesi tarafından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına sanıkların tahliyesine yönelik müzekkere yazıldı.
Müzekkerede, sanıkların başka suçtan tutuklu veya hükümlü değil ise tahliyeleri istendi.
Karar sonrası işlemleri tamamlanan Birsen, Fuat ve Maşallah Güran, tahliye edildi.
Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden çıkan Birsen, Fuat ve Maşallah Güran, bazı aile fertleri ve yakınları tarafından karşılandı.
Birsen, Fuat ve Maşallah Güran daha sonra Tavşantepe Mahallesi'ne giderek, Narin'in mezarını ziyaret etti.
Narin’in kabrinde dua eden Güran ailesi fertleri, gözyaşı döktü.
Baba Arif Güran, Narin'in mezarı önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 kişinin tahliye edildiğini anımsatarak, bunun "hüzünlü" bir tahliye olduğunu belirtti.
Güran, "Bu tahliyeler diğer dosya için bir nebze de olsa insanların umudunu yeşertiyor. Adalet nöbetim devam ediyor. Hukuk mücadeleme devam edeceğim." dedi.
Tahliye edilen Maşallah Güran da tutuklu diğer yakınlarının da tahliye edilmesini istediğini söyledi.
Suçsuz olduklarını savunan Güran, "Adalet istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Suçsuz, sebepsiz yere aylarca tutuklu kaldık." ifadelerini kullandı.
Güran ailesinin avukatlarından Mustafa Demir ise Güran ailesinin "adalet nöbeti"nde olduğunu belirterek, Birsen, Fuat ve Maşallah Güran'ın tahliyesine karar verildiğini anımsattı.
Demir, "Çabamız, amacımız, olağan hukuk kurallarının işletilerek Narin'in failinin hak ettiği şekilde cezalandırılmasıdır. Yargıtaydan da benzer şekilde bir karar bekliyoruz. Kararın gerekçesi daha sonra açıklanacaktır." diye konuştu.
Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesinde 30 Mayıs'ta görülen karar duruşmasında, "suçluyu kayırma" suçundan yargılanan 15 kişiden tutuklu sanıklar Birsen, Fuat ve Maşallah Güran hakkında 3 yıl 6 ay hapis cezası ile tutukluluk hallerinin devamına karar verilmişti.
Tutuklu sanıklar Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya hakkında 3 yıl hapis cezası veren mahkeme, sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, hükmedilen ceza miktarı ve sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süre göz önüne alınarak ayrı ayrı tahliyelerini kararlaştırmıştı.
Tutuksuz sanıklardan Hediye Güran'ı 3 yıl 6 ay, Şeyma Kaya, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran'ı 3 yıl hapis ile cezalandıran mahkeme, suça sürüklenen çocuklar R.A'ya (16) 1 yıl 3 ay, M.G (16) ve İ.K'ye (17) ise 1 yıl 8 ay hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetmişti.
Narin Güran cinayetine ilişkin yargılanan tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin sanıklara verdiği hükmü hukuka uygun bulmuştu.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet ile Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasının onanması istenmişti.
