GÜNCELLEME - Narin Güran cinayetine ilişkin 3 sanık tahliye edildi

Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti davasında "suçluyu kayırma" suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası verilen tutuklu sanıklar Birsen, Fuat ve Maşallah Güran tahliye edildi.

Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın 30 Mayıs'taki karar duruşmasında, sanıklar Birsen Güran, Fuat Güran, Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya, Muhammed Kaya, Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran ile suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında verilen hükümlere ilişkin, sanık avukatlarının kararın bozulması ve 3 tutuklu sanığın tahliyesine ilişkin yaptığı başvuru değerlendirildi.

Talepleri değerlendiren Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesince, 17. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından "suçluyu kayırma" suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası verilen tutuklu sanıklar Birsen, Fuat ve Maşallah Güran'ın tahliyesine karar verildi.

7. Ceza Dairesi tarafından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına sanıkların tahliyesine yönelik müzekkere yazıldı.

Müzekkerede, sanıkların başka suçtan tutuklu veya hükümlü değil ise tahliyeleri istendi.

Karar sonrası işlemleri tamamlanan Birsen, Fuat ve Maşallah Güran, tahliye edildi.

Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden çıkan Birsen, Fuat ve Maşallah Güran, bazı aile fertleri ve yakınları tarafından karşılandı.

Birsen, Fuat ve Maşallah Güran daha sonra Tavşantepe Mahallesi'ne giderek, Narin'in mezarını ziyaret etti.

Narin’in kabrinde dua eden Güran ailesi fertleri, gözyaşı döktü.

Baba Arif Güran, Narin'in mezarı önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 kişinin tahliye edildiğini anımsatarak, bunun "hüzünlü" bir tahliye olduğunu belirtti.

Güran, "Bu tahliyeler diğer dosya için bir nebze de olsa insanların umudunu yeşertiyor. Adalet nöbetim devam ediyor. Hukuk mücadeleme devam edeceğim." dedi.

Tahliye edilen Maşallah Güran da tutuklu diğer yakınlarının da tahliye edilmesini istediğini söyledi.