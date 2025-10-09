Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktörlük görevine Sinan Kaloğlu getirildi

"Profesyonel futbol A takımımızın teknik direktörlük görevi için Sinan Kaloğlu ile anlaşma sağlanmıştır. Yeni teknik direktörümüz Sayın Kaloğlu'na kulübümüze hoş geldin diyor, kendisine ve ekibine Amedspor'umuzla birlikte başarılarla dolu bir sezon diliyoruz. Birlikte nice zaferlere."

Kulüpten yapılan açıklamada, Kaloğlu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

