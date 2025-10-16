Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 112 şüpheli tutuklandı

        Diyarbakır'da bir ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 169 şüpheliden 112'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 15:54 Güncelleme: 16.10.2025 - 15:54
        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 112 şüpheli tutuklandı
        Diyarbakır'da bir ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 169 şüpheliden 112'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından son 1 ay içerisinde kentte 52 operasyon yapıldı.

        Operasyonlarda, 169 şüpheli yakalandı.

        Yapılan aramalarda, 80 kilo 351 gram skunk, 20 kilo 483 gram esrar, 4 kilo 672 gram metamfetamin, 303 gram eroin ve 128 gram kokain ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından 41 şüpheli serbest bırakıldı, adliyeye çıkarılan 128 şüpheliden 112'si tutuklandı, 16'sı adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

