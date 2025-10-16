Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 112 şüpheli tutuklandı

Yapılan aramalarda, 80 kilo 351 gram skunk, 20 kilo 483 gram esrar, 4 kilo 672 gram metamfetamin, 303 gram eroin ve 128 gram kokain ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından son 1 ay içerisinde kentte 52 operasyon yapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.