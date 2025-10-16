Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da pamuk hasadı başladı

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde pamuk hasadına başlandı.

        Giriş: 16.10.2025 - 17:00 Güncelleme: 16.10.2025 - 17:03
        Diyarbakır'da pamuk hasadı başladı
        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde pamuk hasadına başlandı.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bismil'in Aralık Mahallesi'nde pamuk hasadı etkinliği gerçekleştirildi.

        2025 sezonunda il genelinde 772 bin dekar alanda pamuk üretimi yapılıyor.

        Bu üretimin 400 bin 648 dekarı ise sadece Bismil'de gerçekleştiriliyor.

        İlçede bu sezon dekara yaklaşık ortalama 500 kilogram verim alınması bekleniyor. Yüksek verim beklentisi ve geniş ekim alanı, Bismil'i bölge tarımının en önemli merkezlerinden biri haline getiriyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, pamuğun "beyaz altın" olarak bölge ekonomisindeki önemine işaret etti.

        Alan, "İlimiz tarımı için pamuk, stratejik bir değerdir. Dekara 500 kilograma varan verim beklentimiz, çiftçilerimizin emeği ve modern tarım uygulamalarının bir sonucudur. Devletimiz, bu stratejik ürünün ve kıymetli çiftçilerimizin yanında olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz 2024 sezonunda ilçemizdeki çiftçilerimize 595 milyon 485 bin lirayı aşkın destekleme ödemesi yapıldı. Bu desteklerimiz, üretimin sürekliliği ve çiftçimizin refahı için artarak devam edecektir." ifadelerini kullandı.

        Etkinliğe ev sahipliği yapan çiftçi Cengiz Çakmak da 250 dekar alanda ürettiği "499 çeşidi" olarak bilinen pamuğun hasadına başladı.

        Etkinliğe, Bismil Kaymakamı Recep Hasar, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Bekir Büyükgürses, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Behiye Arslan, teknik personel ile üreticiler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

