Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Dicle Üniversitesi Hastanesinde yeni üniteler ve uyku kliniğinin açılışı yapıldı

        Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Hastanesinde anjiografi, solunumsal yoğun bakım ve bronkoskopi üniteleri ile uyku kliniğin açılışı törenle yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 17:07 Güncelleme: 16.10.2025 - 17:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dicle Üniversitesi Hastanesinde yeni üniteler ve uyku kliniğinin açılışı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Hastanesinde anjiografi, solunumsal yoğun bakım ve bronkoskopi üniteleri ile uyku kliniğin açılışı törenle yapıldı.

        Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesinde düzenlenen törende konuşan DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, anjiografi, solunumsal yoğun bakım ve bronkoskopi üniteleri ile uyku kliniğini hastaneye kazandırmalarından duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

        Anjiografi, solunumsal yoğun bakım ve bronkoskopi üniteleri ile uyku kliniğin hizmete girmesiyle muayene edilen hasta sayısının artacağını bildiren Eronat, şunları kaydetti:

        "Bu yüzde 35 bir kapasite artırma demektir. Tomografi cihazımızın hizmete girmesiyle de günlük hasta sayımızı 80 ve 100 arası bir rakama çıkartıyoruz. Bu da yılda 30 bin hasta demektir dolayısıyla en gelişmiş cihazları temin ettik ve en modern cihazlarla hizmetimizi devam ettirmekteyiz. Şimdiye kadar hiçbir şikayetin bize gelmemesi bizi mutlu etmektedir. Günde bu kadar sayıda vatandaşımızın buradan sağlıklı bir şekilde ayrılması, huzurlu bir şekilde evlerine dönmesi bizleri mutlu etmektedir. Tüm personele teşekkür ediyorum."

        Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl da hastaneye kazandırdıkları klinik ve üniteler sayesinde hastalarının il dışına tedavi için gitme ihtiyacı duymayacaklarını söyledi.

        Akıl, "Kalp deliğinin kapatılmasından çocuk hastalara müdahale edilmesine kadar, kasıktan kalp kapağı takmaya kadar birçok işlem anjiograf laboratuvarımızda yapılmakta. Yeni yoğun bakımımızla, uyku laboratuvarımızla ve bronkoskopi ünitemizle hastalara daha kaliteli, daha hijyenik ve daha modern şartlarda hizmet vermeye başlayacağız." diye konuştu.

        Daha sonra ünite ve kliğinin açılışı gerçekleştirildi.

        Açılışa, DÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Velat Şen, DÜ Genel Sekreteri Doç.Dr. Mustafa Uğurlu Arslan, akademisyenler ve hastane çalışanları katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        Yunan muhalefeti: "Trump Erdoğan'ı överken biz dekor olduk"
        Yunan muhalefeti: "Trump Erdoğan'ı överken biz dekor olduk"
        EPDK'dan tazminat düzenlemesi
        EPDK'dan tazminat düzenlemesi
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Sokakta karşılaştığı eski karısını öldürdü!
        Sokakta karşılaştığı eski karısını öldürdü!
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        Alacak tartışması kanlı bitti... 18 yaşında çifte cinayet!
        Alacak tartışması kanlı bitti... 18 yaşında çifte cinayet!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        Daha 5 yaşında çocuk! Markette feci darp! O baba gözaltında!
        Daha 5 yaşında çocuk! Markette feci darp! O baba gözaltında!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        İtalya iddiası!
        İtalya iddiası!
        5G ihalesi sonuçlandı
        5G ihalesi sonuçlandı
        Transferde dev derbi!
        Transferde dev derbi!
        Merve'yi öldüresiye dövmüştü... Telefonuna el koyup başında sigara içmiş!
        Merve'yi öldüresiye dövmüştü... Telefonuna el koyup başında sigara içmiş!
        Patronu için suç duyurusu
        Patronu için suç duyurusu
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Avcılar'da sürpriz keşif!
        Avcılar'da sürpriz keşif!
        İlk kim tokalaştı?
        İlk kim tokalaştı?
        "Gümrüksüz online alışveriş sınırı sıfıra indirilsin"
        "Gümrüksüz online alışveriş sınırı sıfıra indirilsin"

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da pamuk hasadı başladı
        Diyarbakır'da pamuk hasadı başladı
        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 112 şüpheli tutuklandı
        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 112 şüpheli tutuklandı
        Alkollü kadın, trafikteki araçların önünü kesip, sürücülere tekme attı
        Alkollü kadın, trafikteki araçların önünü kesip, sürücülere tekme attı
        Diyarbakır Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle devam ediyor
        Diyarbakır Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle devam ediyor
        Hemşire Pınar'ın silahla ölümüne ilişkin davada tahliye edilen eş, yeniden...
        Hemşire Pınar'ın silahla ölümüne ilişkin davada tahliye edilen eş, yeniden...
        Diyarbakır'da 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi öğrencilere ders ve etkinlik ala...
        Diyarbakır'da 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi öğrencilere ders ve etkinlik ala...