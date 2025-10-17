Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Diyarbakır'da Antakya Medeniyetler Korosu'nun konserini dinledi

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Diyarbakır'daki temasları kapsamında, beraberindeki Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve TBMM heyetiyle Antakya Medeniyetler Korosu'nun konserini dinledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 20:13 Güncelleme: 17.10.2025 - 20:13
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Diyarbakır'da Antakya Medeniyetler Korosu'nun konserini dinledi
        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Diyarbakır'daki temasları kapsamında, beraberindeki Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve TBMM heyetiyle Antakya Medeniyetler Korosu'nun konserini dinledi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Diyarbakır Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında Antakya Medeniyetler Korosu, merkez Sur ilçesindeki tarihi İçkale Müze Kompleksi'nde konser verdi.

        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bakan Ersoy, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ve milletvekillerinin dinlediği konser, farklı inançlardan ve kültürlerden sanatçıları aynı sahnede buluşturdu.

        Antakya Medeniyetler Korosu, Gazze'de yaşanılan insanlık dramını hatırlatan ve oradaki insanlara armağan edilen "Holm" adlı eserini de konserde seslendirdi.

        Kurtulmuş, konserin ardından Ersoy ve milletvekilleriyle sahneye çıkarak sanatçılara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

