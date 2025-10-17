TBMM Başkanı Kurtulmuş, Diyarbakır'da Antakya Medeniyetler Korosu'nun konserini dinledi

Kurtulmuş, konserin ardından Ersoy ve milletvekilleriyle sahneye çıkarak sanatçılara teşekkür etti.

Antakya Medeniyetler Korosu, Gazze'de yaşanılan insanlık dramını hatırlatan ve oradaki insanlara armağan edilen "Holm" adlı eserini de konserde seslendirdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bakan Ersoy, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ve milletvekillerinin dinlediği konser, farklı inançlardan ve kültürlerden sanatçıları aynı sahnede buluşturdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Diyarbakır Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında Antakya Medeniyetler Korosu, merkez Sur ilçesindeki tarihi İçkale Müze Kompleksi'nde konser verdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Diyarbakır'daki temasları kapsamında, beraberindeki Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve TBMM heyetiyle Antakya Medeniyetler Korosu'nun konserini dinledi.

