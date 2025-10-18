Habertürk
        Amed Sportif Faaliyetler Kulübünde başkanlığa Nahit Eren seçildi

        Amed Sportif Faaliyetler Kulübünde başkanlığa Nahit Eren seçildi.

        Giriş: 18.10.2025 - 21:49 Güncelleme: 18.10.2025 - 21:49
        Amed Sportif Faaliyetler Kulübünde başkanlığa Nahit Eren seçildi.

        Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliğiyle olağanüstü genel kurul kararı almasının ardından Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde kongre düzenlendi.

        Kongrede tek listeyle gidilen seçimde Nahit Eren, kulüp başkanı oldu.

        Eren, yaptığı konuşmada, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü başkanlığına aday gösterilmesinde emeği geçenlere ve takıma sundukları katkılardan dolayı eski yönetime teşekkür etti.

        Nahit Eren, takımın bugüne kadar karşılaştığı tüm zorlukları, birlik, beraberlik ve dayanışma kültürü sayesinde aştığını dile getirdi.

        Genel kurulda CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya da birer konuşma yaptı.

        Kongreye, kulübün eski başkan ve yöneticileri, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile taraftarlar da katıldı.

