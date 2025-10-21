Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da "Sonbahar Kupası Zerzevan Cup" tenis turnuvası başladı

        Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen "Sonbahar Kupası Zerzevan Cup" tenis turnuvasına Dicle Üniversitesi (DÜ) ev sahipliği yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 16:58 Güncelleme: 21.10.2025 - 16:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da "Sonbahar Kupası Zerzevan Cup" tenis turnuvası başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen "Sonbahar Kupası Zerzevan Cup" tenis turnuvasına Dicle Üniversitesi (DÜ) ev sahipliği yapıyor.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, bugün başlayan organizasyon Diyarbakır ve çevre illerden çok sayıda sporcuyu ve tenis severi bir araya getirdi.

        DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aytaç Coşkun, üniversitenin tenis kortlarında gerçekleştirilen turnuvada, milli sporcular ile performans sporcularının mücadelelerini izledi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Eronat, spora verdikleri öneme değinerek, şunları kaydetti:

        "Öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin yanında sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da kendilerini geliştirmelerine büyük önem veriyoruz. Türkiye Tenis Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen bu tür organizasyonlar, gençlerimizin spora olan ilgisini artırırken, şehrimizin sportif dinamizmine de katkı sağlıyor. Üniversitemiz, sporu ve gençlerimizi destekleyen her çalışmada yer almaya devam edecektir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki ateşkes muhafaza edilmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki ateşkes muhafaza edilmeli
        Minguzzi davasında karar!
        Minguzzi davasında karar!
        Yeni trafik kanunu: Ceza değil, toplumsal dönüşüm reformu
        Yeni trafik kanunu: Ceza değil, toplumsal dönüşüm reformu
        Öğrencinin kolunu ısıran öğretmen tutuklandı!
        Öğrencinin kolunu ısıran öğretmen tutuklandı!
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        Huzuru da çaldılar
        Huzuru da çaldılar
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        Balıkesir'deki dehşette cinayet sayısı 3'e çıktı!
        Balıkesir'deki dehşette cinayet sayısı 3'e çıktı!
        Kadastro ekibi sınırı ölçecekti... Kanlı arazi!
        Kadastro ekibi sınırı ölçecekti... Kanlı arazi!
        “Cezaevindeyken ihale talimatı verdi” iddiası
        “Cezaevindeyken ihale talimatı verdi” iddiası
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        Kahreden haber! Genç kaleci antrenmanda öldü!
        Kahreden haber! Genç kaleci antrenmanda öldü!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Japonya'da başladı tüm dünyaya yayılıyor
        Japonya'da başladı tüm dünyaya yayılıyor
        Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse girdi
        Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse girdi
        3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
        3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
        Serenay paylaşılamıyor
        Serenay paylaşılamıyor
        Galatasaray'da ödemeler yapıldı
        Galatasaray'da ödemeler yapıldı
        Fenerbahçe topa sahip skora değil!
        Fenerbahçe topa sahip skora değil!

        Benzer Haberler

        Dicle Üniversitesinde yenilenen "bilgisayar laboratuvarı" hizmete girdi
        Dicle Üniversitesinde yenilenen "bilgisayar laboratuvarı" hizmete girdi
        Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
        Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
        Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 64 kişi yakalandı
        Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 64 kişi yakalandı
        Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Diyarbakırlı kadınlar baristalık eğitimine ilgi gösteriyor
        Diyarbakırlı kadınlar baristalık eğitimine ilgi gösteriyor