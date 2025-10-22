Diyarbakır'da tutuklu ve hükümlü çocuk ve gençlerin yaptığı eserlerin yer aldığı sergi açıldı

Diyarbakır'da Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan tutuklu ve hükümlülerin yaptığı resim ve el işi ürünlerin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Merkez Sur ilçesi Ahmet Arif Edebiyat Müze Kütüphanesi​​​​​​​'nde düzenlenen programda, kurum bünyesinde açılan resim, rölyef, konfeksiyon, ahşap ve takı tasarım gibi birçok kursta eğitim gören 13-18 yaş arası tutuklu ve hükümlülerin yaptığı sulu boya resim, kağıt rölyef, nevresim takımı, takı ve ahşap baskı ürünlerin yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi.

Serginin açılışını Diyarbakır Başsavcı Vekili İsmet Güdümen, Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Müge Sarımaden ile kurumda görevli savcı ve sorumlu idari personel yaptı.

Sarımaden, açılışta yaptığı konuşmada, serginin sadece bir ürün sergisi olmadığını aynı zamanda emek, umut ve dönüşümün görünür bir ifadesi olduğunu söyledi.

Yeniden başlama fırsatı sunmanın toplumun en büyük sorumluluğu olduğunu dile getiren Sarımaden, "Kurumumuzda yürüttüğümüz eğitim, iş ve meslek kursları, kültür ve sanat faaliyetleri bu bağlamda şekillenmektedir. Bir çocuğun iç dünyasına dokunmanın en zarif yoludur bu faaliyetler. Kimi zaman kelimelere sığmayan duygular bir fırça darbesinde, bir oyma izinde ya da bir dikiş çizgisinde anlam bulur." dedi.