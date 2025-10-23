Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'daki okullarda "Savaş Sonrası Gazze'ye Nefes Olalım" kermesleri düzenleniyor

        Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde kentteki tüm okullarda "Savaş Sonrası Gazze'ye Nefes Olalım" temasıyla kermesler düzenleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 13:03 Güncelleme: 23.10.2025 - 13:03
        Diyarbakır'daki okullarda "Savaş Sonrası Gazze'ye Nefes Olalım" kermesleri düzenleniyor
        Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde kentteki tüm okullarda "Savaş Sonrası Gazze'ye Nefes Olalım" temasıyla kermesler düzenleniyor.

        Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında, Gazze'de savaş sonrası zor şartlarda yaşam mücadelesi veren insanlara destek olmak, öğrencilerde sosyal sorumluluk ve küresel duyarlılık bilincini artırmak amacıyla 18 Ekim'de başlayan ve kentteki tüm okullarda 31 Ekim'e kadar devam edecek kermesler düzenleniyor.

        Bu kapsamda, merkez Kayapınar ilçesindeki Şehit Halit Gülser Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenci, öğretmen ve velilerin katkılarıyla yapılan kermese katılan Vali Yardımcısı Batuhan Taşgın ve İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu stantları gezdi.

        Vali Yardımcısı Taşgın, burada yaptığı açıklamada, Gazze'de asla kabul edemeyecekleri olayların yaşandığı söyledi.

        Gazze'de yaşanan katliamların son bulması temennisinde bulunan Taşgın, "Filistin bağımsız ve bütün bir devlet olarak, uluslararası camiada güçlü bir devlet olarak yükselmesini ümit ediyorum. Gazze'de hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Sadoğlu da 18 Ekim'de başlayan ve 31 Ekim'e kadar sürecek olan kermeslerin kentteki bütün okullarda düzenleneceğini belirtti.

        Kermeslerden elde edilecek gelirlerin Gazze'ye ulaştırılacağını ifade eden Sadoğlu, şöyle konuştu:

        "El birliğiyle hep beraber Gazze'nin yaralarını saracağız. Kermes aracılığıyla tek amacımız Gazze'ye yardım ve onların yaralarını sarmak değil aynı zamanda çocuklarımıza mazlumun yanında olmayı ve yardımlaşma bilincini öğretmeyi hedefliyoruz."

        Öğrencilerden Esma Nur Tekin ise Gazze için kermes düzenledikleri kermese herkesin katılmasını istedi.

        Velilerden Lokman Dündar, organizasyonla çocuklarda yardım bilincinin oluşması ve Gazze halkına yardımda bulunulmasının önemini vurgulayarak, "Bu tarz organizasyonların büyüyerek yapılmasını, bu konuda herkesin elini taşın altına koymasını isterim." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

