        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da 17 yaşındaki çocuğun öldüğü kazayla ilgili duruşmaya devam edildi

        Diyarbakır'da 17 yaşındaki Kübra Sofioğlu'nun öldüğü trafik kazasına ilişkin ehliyetsiz sürücü tutuklu suça sürüklenen çocuk C.G'nin "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

        Giriş: 23.10.2025 - 17:40 Güncelleme: 23.10.2025 - 17:40
        Diyarbakır 2. Çocuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya suça sürüklenen çocuk C.G. (16) ile tarafların avukatları katıldı.

        Kapalı görülen duruşmada, C.G. tahliye talebinde bulunurken, maktul Sofioğlu'nun ağabeyi ise sanığın cezalandırılmasını talep etti.

        Savunmaların ardından mahkeme, C.G'nin tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

        - İstenilen ceza

        İddianamede, C.G. hakkında "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası, taksirle işlenen suç nedeniyle TCK'nin 53/6 maddesi uyarınca belirli haklardan yoksun bırakılması isteniyor.

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Mahabat Bulvarı'nda 6 Mayıs'ta, yolun karşısında geçmeye çalışan Kübra Sofioğlu, C.G'nin kullandığı 21 AGP 252 plakalı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

