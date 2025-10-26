MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde numunelerin analizini yapan akademisyenler üniversiteye gelir sağlıyor.

DÜ yerleşkesinde 4 bin 600 metrekare kapalı alana sahip merkez, 2012 yılından bu yana 14 laboratuvar ve 30'u aşkın ileri teknolojik cihazla hizmet veriyor.

Merkezde 25 akademisyen, üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi kuruluşları ve kamu kurumlarından gelen yakıt, gıda ve su gibi ürünlerin analizlerini yapıyor.

DÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Siraç Özerdem, AA muhabirine, merkezin faaliyetlerini çok etkin bir şekilde sürdürdüğünü, bilimsel çalışmalarıyla topluma ve sanayiye büyük bir katkı sağladığını söyledi.

Merkezde ihtiyaca göre yeni laboratuvarlar açtıklarını dile getiren Özerdem, merkezde güncel, iyi bir teknolojiyle analizlerin yapıldığını ifade etti.

- "Birçok sektöre hitap edecek şekilde analizleri yapıyoruz"

Merkez Müdürü Prof. Dr. Feyyaz Durap da merkezde yetkin 25 akademisyen ve uzman ile 14 farklı laboratuvarda, 30'u aşkın ileri teknolojik cihazla birçok alanda analiz yaptıklarını belirtti.

Merkezin donanım konusunda bütün analizler için yeterli olduğunu vurgulayan Durap, şunları kaydetti: "Fiziksel, kimyasal analizler görüntüleme tekniklerinden, mikrobiyolojik analizlerden gıda testlerine kadar birçok sektöre hitap edecek şekilde analizleri yapıyoruz. Gelen öneriler doğrultusunda laboratuvarlarımızı güncelliyoruz. Merkezde çalışan akademisyenlerimizin çoğu profesör, doçent ve doktor ünvanına sahip, oldukça güçlü bir kadromuz var. Bu kadromuzla sadece Diyarbakır'a değil, tüm ülkemize hizmet ediyoruz. Onların her türlü sorunlarına analitik çözümler geliştirmeye çalışıyoruz." Merkezde, Laboratuvar Yönetim Sistemi'ne geçtiklerini anlatan Durap, numunelerin internet üzerinden başvurularını aldıklarını dile getirdi. Durap, "Paydaşlarımız bu başvurularını akabinde numuneleri bize teslim ediyor. Bu teslimattan sonra numunelerinin durumunu, hangi gün raporunun çıkacağını, bu raporlama sisteminin nasıl olacağını çok rahat bir şekilde yani bize ulaşmadan internette alabiliyorlar." ifadelerini kullandı. Analizlerin ücret karşılığında yapıldığını kaydeden Durap, merkezdeki çalışmalarla elde edilen gelirle üniversiteye katkı sağlandığını belirtti.