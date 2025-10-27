Habertürk
        Amed Sportif Faaliyetler'de 2 futbolcu sakatlandı

        Giriş: 27.10.2025 - 23:25 Güncelleme: 27.10.2025 - 23:25
        Amed Sportif Faaliyetler'de 2 futbolcu sakatlandı
        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Fernando Andrade ve Emrah Başsan'ın sakatlıkları nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacaklarını açıkladı.

        Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, sağlık ekibinin kontrolleri ve detaylı tetkikleri sonucunda iki oyuncuda ikinci derece yırtık tespit edildiği bildirildi.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Futbolcumuz Fernando Andrade'nin yapılan kontrolleri ve ayrıntılı tetkiklerinde, sağ ayak tabanı plantar bölgesinde ikinci derece yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Tedavi sürecinin yaklaşık 3-4 hafta sürmesi öngörülmektedir. Futbolcumuz Emrah Başsan'ın yapılan kontrolleri ve ayrıntılı tetkiklerinde ise sol kasık bölgesinde ikinci derece yırtık tespit edilmiştir. Kendisine gerekli tedavi uygulanmaya başlanmış olup tedavi sürecinin yaklaşık 3-4 hafta sürmesi beklenmektedir. Her iki futbolcumuza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmelerini temenni ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

