Amed Sportif Faaliyetler'de 2 futbolcu sakatlandı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Fernando Andrade ve Emrah Başsan'ın sakatlıkları nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacaklarını açıkladı.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, sağlık ekibinin kontrolleri ve detaylı tetkikleri sonucunda iki oyuncuda ikinci derece yırtık tespit edildiği bildirildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbolcumuz Fernando Andrade'nin yapılan kontrolleri ve ayrıntılı tetkiklerinde, sağ ayak tabanı plantar bölgesinde ikinci derece yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Tedavi sürecinin yaklaşık 3-4 hafta sürmesi öngörülmektedir. Futbolcumuz Emrah Başsan'ın yapılan kontrolleri ve ayrıntılı tetkiklerinde ise sol kasık bölgesinde ikinci derece yırtık tespit edilmiştir. Kendisine gerekli tedavi uygulanmaya başlanmış olup tedavi sürecinin yaklaşık 3-4 hafta sürmesi beklenmektedir. Her iki futbolcumuza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmelerini temenni ediyoruz."
