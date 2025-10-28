Yıllar sonra aydınlatılan cinayetin zanlısı, cesedin bulunduğu mağaraya 7 kez gitmiş

AZİZ ASLAN - Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 10 yıl önce Gülizar B'yi (27) öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan zanlının, olayın ardından cesedin bulunduğu mağaraya 7 kez gittiği daraltılmış baz çalışmasıyla tespit edildi.

Çermik'te 9 Ağustos 2015'te kırsaldaki bir mağarada cesedi yakılmış halde bulunan ve kimsesizler mezarlığına defnedilen kadının öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kriminal Şube Müdürlüğü ile Çermik İlçe Jandarma Komutanlığınca özel ekip oluşturuldu.

Özel ekip tarafından yürütülen çalışmalarla 10 yıl sonra aydınlatılan cinayetle ilgili tutuklanan şüpheli Mehmet Biroğlu'nun (42) cinayetin ardından olay yerine 7 kez gittiği daraltılmış baz çalışmasıyla belirlendi.

Daraltılmış baz çalışmasına ilişkin 3 yeminli bilirkişi tarafından hazırlanan raporda, Ergani ilçe merkezi, Çermik ilçesi girişi ve çıkışı ile Gülizar B'nin cesedinin bulunduğu Petekkaya Mahallesi'ndeki mağara içinde ve çevresinde ana baz, yan baz ve ara bazların tespit edildiği belirtildi.

"Cep telefonunun verdiği baz sinyaline göre şüpheli Mehmet Biroğlu'nun 13 Temmuz 2015'te İzmir'den Diyarbakır'a geldiği belirlendi. Ailesinin Gülizar B. için kayıp ihbarında bulunduğu 29 Temmuz 2015'te saat 09.46 ve saat 10.07 sıralarında Biroğlu'nun Elazığ'ın Maden ilçesinden aşağıya doğru olan bölge civarında telefonunun baz verdiği, bu görüşmeden sonra telefonun kapandığı ya da kapatıldığı belirlendi. Telefon 31 Temmuz 2015'te saat 09.43 sıralarında İzmir'de açıldı ve yaklaşık 3 gün boyunca kapalı kaldı. Bunun hayatın olağan akışına aykırı olduğu değerlendirilmektedir. Şüphelinin telefonu, 12 Ocak 2016'da saat 21.56, 14 Ocak 2016'da 22.40, 15 Ocak 2016'da 18.15, 16 Ocak 2016'da 17.15 ve 17.26, 17 Ocak 2016'da 21.21, 18 Ocak 2016'da 18.15, 20 Ocak 2016'da ise 20.30 sıralarında maktul Gülizar B'nin cesedinin bulunduğu bölge ve civarında baz verdiği değerlendirilmektedir."

- Zanlı ifadesinde olay yerine gitmediğini öne sürdü

Tutuklanan şüpheli Mehmet Biroğlu, jandarma ve savcılıkta verdiği ifadelerde, Gülizar B'nin kalp hastası olduğunu, kendisini, ailesinin de bilgisi dahilinde 3-4 kez hastaneye götürdüğünü belirtti.

Biroğlu, "Gülizar B. ile herhangi bir gönül ilişkim yoktur. Kaybolduğu gün de kendisiyle telefonda görüştüm ancak buluşmadım. Çermik'in Petekkaya Mahallesi kırsalındaki kayalık bölgeye gitmedim. Cesedin bulunduğu yeri yeni öğrendim ve kesinlikle öldürmedim. Cinayet sonrası kesinlikle olay yerine gitmedim. Kullandığım cep telefonumun olay yerinde verdiği baz sinyal bilgisi tespitine bir diyeceğim yoktur." dedi.

"Telefon HTS incelemelerine göre, Gülizar B. ile daha önce sık sık, yaklaşık 1,5 ayda 1027 kez telefonla görüştüğü, kaybolduğunun öğrenilmesinden sonra ise hiç arama yapmadığı"nın sorulması üzerine Biroğlu, şunları söyledi:

"Gülizar beni hep arıyordu, normal konuşuyorduk. Çocuğum olmadığı için evlenmek istiyordum, bana kız bulmaya çalışıyordu. Telefonda bana Gülizar'ın kaybolduğu haberini veren kişilerin ona ulaşamadığını bildirdikleri için arama gereği duymadım. En son benimle görüştü ama Gülizar'ın başına ne geldiğini bilmiyorum. Olay günü Ergani ilçesinde Gülizar tanımadığım bir numaradan beni aradı, 'Sana bir kız ayarladım, üç yoldan yukarıya doğru gel.' dedi. Bahsettiği yere doğru gittim, 15-20 dakika bekledim. Kimse gelmeyince İzmir'e gitmek için Diyarbakır'a geldim. Sonrasında Gülizar ile herhangi bir irtibatım olmadı. Telefonumun kapanmasının nedeni şarjının bitmesi olabilir. İzmir'e gittiğimde telefonumu şarja taktığımı hatırlamıyorum."