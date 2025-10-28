Habertürk
        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Giriş: 28.10.2025 - 14:52 Güncelleme: 28.10.2025 - 14:52
        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Zorluoğlu mesajında, Cumhuriyetin kökeni, inancı ve dili ne olursa olsun her vatandaşa eşit hak ve sorumluluk tanıyan ortak bir değer olduğunu belirtti.

        Şiddetin gölgesinden arınmış, herkesin can ve mal güvenliğinin güçlendiği, demokrasinin ve hukuk düzeninin daha sağlam temellere kavuştuğu bir Türkiye hedeflediklerini aktaran Zorluoğlu, şunları kaydetti:

        "Bu büyük emanetin harcında şehitlerimizin fedakarlığı, gazilerimizin cesareti vardır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan için mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine daha çok çalışarak ve el ele vererek ulaşacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin 102. yılını yürekten kutluyor, tüm hemşerilerime sağlık ve esenlik diliyorum. Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

