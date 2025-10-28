Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 61 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 61 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 3 AK-47 piyade tüfeği, 3 av tüfeği, piyade tüfeği, 1863 tüfek mühimmatı, 7,62 milimetre çapında 195 piyade tüfeği mühimmatı, 9 milimetre çapında 150 tabanca mühimmatı, 5 piyade tüfeği şarjörü, 2 av tüfeği şarjörü, piyade tüfeği şarjörü, gümrük kaçağı 4 bin 708 paket sigara, 205 kozmetik malzeme, 64 puro, 42 elektronik sigara, 33 cep telefonu, ve dedektör ele geçirildi.
Operasyonlarda yakalanan 61 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
