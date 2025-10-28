Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da jandarmadan kırsal bölgede yaşayan çocuklara "Cumhuriyet Bayramı" sürprizi

        Diyarbakır'da jandarma ekipleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Eğil ilçesindeki öğrencilerle bir araya gelerek bayram coşkusunu paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 17:19 Güncelleme: 28.10.2025 - 17:19
        Diyarbakır'da jandarmadan kırsal bölgede yaşayan çocuklara "Cumhuriyet Bayramı" sürprizi
        Diyarbakır'da jandarma ekipleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Eğil ilçesindeki öğrencilerle bir araya gelerek bayram coşkusunu paylaştı.

        İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, daha önce bir eğitim programı kapsamında ziyaret ettikleri Eğil ilçesi Dere Mahallesi'ndeki öğrencilerle yaptıkları "Cumhuriyet Bayramı'nı birlikte kutlama" sözünü yerine getirdi.

        Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Eğil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Enver Geçgel Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle buluştu.

        Çocukların büyük bir coşkuyla karşıladığı jandarma ekipleri, okul bahçesinde öğrencilerle boyama etkinliği düzenledi.

        Ekipler, öğrencilere Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler dağıtarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

        Öğrenciler, etkinlik kapsamında İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan özel eğitimli köpeklerin gösterisini ilgiyle izledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

