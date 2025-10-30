Habertürk
        Diyarbakır'da mezar taşları ve kitabeler kayıt altına alınıyor

        Diyarbakır'da mezar taşları ve kitabeler kayıt altına alınıyor

        Diyarbakır'da "Türk-İslam Dönemi Mezar Taşları ve Kitabeleri Ulusal Envanter Projesi" kapsamında mezar taşları ve kitabelerin kayıt altına alınmasına ilişkin çalışma başlatıldı.

        Giriş: 30.10.2025 - 16:59 Güncelleme: 30.10.2025 - 16:59
        Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen proje kapsamında pilot uygulama sahası seçilen iller arasında yer alan Diyarbakır'da oluşturulan ekip çalışmalara başladı.

        Dicle Üniversitesi (DÜ) Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı ve Amida Höyük Kazı Başkanı Prof. Dr. İrfan Yıldız ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğüne bağlı uzmanlardan oluşan ekip, merkez Sur ilçesindeki Fatih Paşa (Kurşunlu) Camisi haziresinde (mezarlık) bulunan mezar taşları ve kitabeleri inceledi.

        Görsel taraması yapılan ve yazıtları okunarak çözümlenen mezar taşları, fotoğraflanarak kayıt altına alınıyor.

        Prof. Dr. Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca seçilen pilot illerde yürütüldüğünü, Diyarbakır'da da DÜ işbirliği ile proje çalışmasının yapıldığını söyledi.

        Çalışmaya Fatih Paşa Camisi haziresinden başladıklarını bildiren Yıldız, şunları kaydetti:

        "Bu bir pilot uygulamadır. Belirlenen birkaç ilde uygulanıyor. Seçilen illerden biri de Diyarbakır. Proje kapsamında Fatih Paşa Camisi doğu ve batı haziresindeki bütün mezar taşlarının tespiti ve numaralandırması yapılacak. Aynı zamanda kitabeleri okunup, ölçüleri alınıp veri sistemine aktarılacak. Türkiye'deki mezar taşları için çok önemli bir proje. Tarihi mezar taşlarının hepsi belgelenecek."

        Yıldız, Fatih Paşa Camisi haziresinin çok önemli bir mekan olduğunu vurgulayarak, hazirede Diyarbakır'ı fetheden ve Osmanlılar döneminin Diyarbakır'daki ilk valisi olan Bıyıklı Mehmet Paşa'nın da kabrinin bulunduğu aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

