Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi

        Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 10:26 Güncelleme: 31.10.2025 - 10:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Sur, Kayapınar, Bağlar, Silvan, Bismil ve Çınar İlçe Jandarma Komutanlıkları ekiplerince operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 13 uzun namlulu silah, 18 ruhsatsız tabanca ve 1841 çeşitli çaplarda mühimmat ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İş yerinin kumandasını kopyaladılar! 7 kilo altını çaldılar!
        İş yerinin kumandasını kopyaladılar! 7 kilo altını çaldılar!
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Eski tip ehliyetlerde son gün
        Eski tip ehliyetlerde son gün
        Maç bir anda durdu... Arkadaşları yanına koştu!
        Maç bir anda durdu... Arkadaşları yanına koştu!
        FT: Trump-Putin görüşmesi iptal edildi
        FT: Trump-Putin görüşmesi iptal edildi
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Japonlardan 'ters itahalat' hamlesi
        Japonlardan 'ters itahalat' hamlesi
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Prens Andrew'un ünvanları geri alındı
        Prens Andrew'un ünvanları geri alındı
        "İlişkim işime engel oldu"
        "İlişkim işime engel oldu"
        Performatif erkek nedir, ne değildir?
        Performatif erkek nedir, ne değildir?
        OKS TES’e dönüşecek
        OKS TES’e dönüşecek
        Evde tansiyonunuzu ölçerken bu hataları yapmayın!
        Evde tansiyonunuzu ölçerken bu hataları yapmayın!
        Sis ve pus uyarısı! Sabah ve akşam saatlerine dikkat
        Sis ve pus uyarısı! Sabah ve akşam saatlerine dikkat
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Uşak'ta kaza! Karı koca öldü, 3 kişi yaralandı
        Uşak'ta kaza! Karı koca öldü, 3 kişi yaralandı
        Cenk Tosun için flaş transfer iddiası!
        Cenk Tosun için flaş transfer iddiası!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da 40 milyon TL değerinde kaçak altın ele geçirildi; 2 gözaltı
        Diyarbakır'da 40 milyon TL değerinde kaçak altın ele geçirildi; 2 gözaltı
        Diyarbakır'da sanat derneğine silahlı saldırı
        Diyarbakır'da sanat derneğine silahlı saldırı
        Diyarbakır'da Türk-İslam dönemi mezar taşları kayıt altına alınıyor
        Diyarbakır'da Türk-İslam dönemi mezar taşları kayıt altına alınıyor
        Diyarbakır'da mezar taşları ve kitabeler kayıt altına alınıyor
        Diyarbakır'da mezar taşları ve kitabeler kayıt altına alınıyor
        Diyarbakır'da minik öğrencilerden Cumhuriyet Bayramı kutlaması
        Diyarbakır'da minik öğrencilerden Cumhuriyet Bayramı kutlaması
        Diyarbakırlı öğrencinin su israfını önleyen projesi ABD'de finalde yarışaca...
        Diyarbakırlı öğrencinin su israfını önleyen projesi ABD'de finalde yarışaca...