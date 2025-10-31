Diyarbakır'da "7. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı" açılacak.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasından (DTSO) yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Fuarcılık ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından, Valilik, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, DTSO, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Diyarbakır Ticaret Borsası, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı, Dicle Üniversitesi (DÜ), Diyarbakır Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Odasının destekleriyle 18-23 Kasım'da, "7. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı" düzenlenecek.

Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek fuarda, yerel üreticiler ve ulusal zincir marketlerin temsilcileri bir araya getirilerek raflarda hak ettiği değeri bulabilmesi amaçlanan ürünlere yönelik "Mezopotamya raf buluşması" etkinliği de gerçekleştirilecek.

Yerleşik tarıma ilk geçilen, günümüz uygarlıklarının ve gastronominin başlangıç noktası topraklarda, Mezopotamya'nın önemli bir merkezi olan Diyarbakır'da, geçen yıl 59 ilden 170 firma ve temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen, 347 bin 641 kişi tarafından ziyaret edilen fuarın, geniş bir yelpazede sergilenen yöresel ürünlerin markalaşma ve coğrafi işaret tescil süreçlerinde ulusal ve uluslararası alanda bilinirliklerini artırarak yeni pazarlara açılma hamlelerinde önemli bir buluşma noktası olması hedefleniyor.