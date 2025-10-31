Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da "7. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı" açılacak

        Diyarbakır'da "7. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı" açılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 12:04 Güncelleme: 31.10.2025 - 12:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da "7. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı" açılacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'da "7. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı" açılacak.

        Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasından (DTSO) yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Fuarcılık ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından, Valilik, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, DTSO, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Diyarbakır Ticaret Borsası, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı, Dicle Üniversitesi (DÜ), Diyarbakır Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Odasının destekleriyle 18-23 Kasım'da, "7. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı" düzenlenecek.

        Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek fuarda, yerel üreticiler ve ulusal zincir marketlerin temsilcileri bir araya getirilerek raflarda hak ettiği değeri bulabilmesi amaçlanan ürünlere yönelik "Mezopotamya raf buluşması" etkinliği de gerçekleştirilecek.

        Yerleşik tarıma ilk geçilen, günümüz uygarlıklarının ve gastronominin başlangıç noktası topraklarda, Mezopotamya'nın önemli bir merkezi olan Diyarbakır'da, geçen yıl 59 ilden 170 firma ve temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen, 347 bin 641 kişi tarafından ziyaret edilen fuarın, geniş bir yelpazede sergilenen yöresel ürünlerin markalaşma ve coğrafi işaret tescil süreçlerinde ulusal ve uluslararası alanda bilinirliklerini artırarak yeni pazarlara açılma hamlelerinde önemli bir buluşma noktası olması hedefleniyor.

        Fuar, katılımcı firmalar ile sektör profesyonellerini aynı çatı altında bir araya getirmeyi amaçlıyor.

        Bölgenin gastronomi turizmine önemli katkılar sunacağına inanılan, Adana'dan Adıyaman'a, Afyonkarahisar'dan Ankara'ya, Aydın'dan Batman'a, Bitlis'ten Bursa'ya, Çankırı'dan Çorum'a, Denizli'den, Elazığ'a, Erzincan'dan Erzurum'a, Hatay'dan İzmir'e kadar birçok ilin katılımı ile 6 gün boyunca sürecek fuarda Türkiye'nin yöresel lezzetlerini sergilenecek, Diyarbakır ve birçok ile ait yöresel yemekler ve tadım atölyeleri yapılarak ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

        Anadolu Aşçılar Derneği ve Gastronomi Şefler Federasyonu işbirliğinde 7. Diyarbakır Ulusal Aşçılık ve Pastacılık Yarışması ile renklenecek olan fuarda, ünlü şefler, gurmeler ve akademisyenlerin yer alacağı yemek atölyeleri, söyleşiler ve birçok etkinlikle 18 Kasım'da saat 11.00'de kapılarını ziyaretçilere açacak.

        Girişin ücretsiz olduğu fuar 19-22 Kasım'da saat 11.00-20.00 arası, 23 Kasım'da ise 11.00-19.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Turizmde gelir rekoru
        Turizmde gelir rekoru
        Uber’den Türkiye’ye 200 milyon dolarlık yatırım
        Uber’den Türkiye’ye 200 milyon dolarlık yatırım
        Facia sonrası kaçak bölüm uyarısı: Ağırlığı değişiyor
        Facia sonrası kaçak bölüm uyarısı: Ağırlığı değişiyor
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        10 yıl önce 1 yıl ömür biçildi! Kalp ameliyatı sonrası yeniden hayata tutundu
        10 yıl önce 1 yıl ömür biçildi! Kalp ameliyatı sonrası yeniden hayata tutundu
        İlk kez AB üyesi bir ülke İstanbul Sözleşmesi'nde çekilebilir
        İlk kez AB üyesi bir ülke İstanbul Sözleşmesi'nde çekilebilir
        İkisi de 13 yaşında... Ortaokul öğrencileri... Boynundan bıçakladı!
        İkisi de 13 yaşında... Ortaokul öğrencileri... Boynundan bıçakladı!
        Ozan Elektronik Para'ya kayyum atandı
        Ozan Elektronik Para'ya kayyum atandı
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Maç bir anda durdu... Arkadaşları yanına koştu!
        Maç bir anda durdu... Arkadaşları yanına koştu!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İş yerinin kumandasını kopyaladılar! 7 kilo altını çaldılar!
        İş yerinin kumandasını kopyaladılar! 7 kilo altını çaldılar!
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Japonlardan 'ters ithalat' hamlesi
        Japonlardan 'ters ithalat' hamlesi
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        "İlişkim işime engel oldu"
        "İlişkim işime engel oldu"
        Evde tansiyonunuzu ölçerken bu hataları yapmayın!
        Evde tansiyonunuzu ölçerken bu hataları yapmayın!
        OKS TES’e dönüşecek
        OKS TES’e dönüşecek
        Performatif erkek nedir, ne değildir?
        Performatif erkek nedir, ne değildir?

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi
        Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi
        Diyarbakır'da 40 milyon TL değerinde kaçak altın ele geçirildi; 2 gözaltı
        Diyarbakır'da 40 milyon TL değerinde kaçak altın ele geçirildi; 2 gözaltı
        Diyarbakır'da sanat derneğine silahlı saldırı
        Diyarbakır'da sanat derneğine silahlı saldırı
        Diyarbakır'da Türk-İslam dönemi mezar taşları kayıt altına alınıyor
        Diyarbakır'da Türk-İslam dönemi mezar taşları kayıt altına alınıyor
        Diyarbakır'da mezar taşları ve kitabeler kayıt altına alınıyor
        Diyarbakır'da mezar taşları ve kitabeler kayıt altına alınıyor
        Diyarbakır'da minik öğrencilerden Cumhuriyet Bayramı kutlaması
        Diyarbakır'da minik öğrencilerden Cumhuriyet Bayramı kutlaması