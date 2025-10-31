Diyarbakır'da "Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisi 2. Etap Projesi"nin temeli atıldı

Diyarbakır'da "Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisi 2. Etap Projesi"nde temel atma töreni gerçekleştirildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında, İLBANK aracılığıyla Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansının (JICA) finansman desteğiyle kurulacak tesisin temel atma töreni Kayapınar ilçesindeki Merkez İçmesuyu Arıtma Tesisi'nde yapıldı.

Törende konuşan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, projenin kendileri için büyük bir mutluluk ve heyecan kaynağı olduğunu söyledi.

Küçük, "Bugün burada yalnızca bir inşaatın temelini atmıyoruz, yaşamın kaynağı olan suyun daha adil paylaşımı için bir araya geldik. Hiçbir canlının susuz kalmaması üzerine bir projeksiyon ve bir hat çizmekteyiz. Bunu da yaparken suyun yaşamın ilk koşulu olduğunu bilmekteyiz. Sadece suyu üretmek değil, mevcudu korumak üzerinden de bir dizi çalışmayı hayata geçirmek istiyoruz. DİSKİ tarafından yürütülen bu proje, bu anlayışın en güçlü örneklerinden biridir. 919 milyon 421 bin liralık yatırım, saniyede 3,2 metreküp içme suyu arıtma kapasitesiyle kentin uzun vadeli su ihtiyacına ve su güvenliğine cevap verecektir." dedi.