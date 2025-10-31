Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da "Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisi 2. Etap Projesi"nin temeli atıldı

        Diyarbakır'da "Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisi 2. Etap Projesi"nde temel atma töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 12:53 Güncelleme: 31.10.2025 - 12:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da "Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisi 2. Etap Projesi"nin temeli atıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'da "Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisi 2. Etap Projesi"nde temel atma töreni gerçekleştirildi.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında, İLBANK aracılığıyla Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansının (JICA) finansman desteğiyle kurulacak tesisin temel atma töreni Kayapınar ilçesindeki Merkez İçmesuyu Arıtma Tesisi'nde yapıldı.

        Törende konuşan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, projenin kendileri için büyük bir mutluluk ve heyecan kaynağı olduğunu söyledi.

        Küçük, "Bugün burada yalnızca bir inşaatın temelini atmıyoruz, yaşamın kaynağı olan suyun daha adil paylaşımı için bir araya geldik. Hiçbir canlının susuz kalmaması üzerine bir projeksiyon ve bir hat çizmekteyiz. Bunu da yaparken suyun yaşamın ilk koşulu olduğunu bilmekteyiz. Sadece suyu üretmek değil, mevcudu korumak üzerinden de bir dizi çalışmayı hayata geçirmek istiyoruz. DİSKİ tarafından yürütülen bu proje, bu anlayışın en güçlü örneklerinden biridir. 919 milyon 421 bin liralık yatırım, saniyede 3,2 metreküp içme suyu arıtma kapasitesiyle kentin uzun vadeli su ihtiyacına ve su güvenliğine cevap verecektir." dedi.

        DİSKİ Genel Müdürü Mehmet Şerifoğlu da bugün su yönetiminde Diyarbakır'da yeni bir sayfa açıldığını belirtti.

        Şerifoğlu, "Buraya gelecek suyun içme suyu standartlarına, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) standartlarına getirilmesi gerekiyor ve biz bunu sağlayacağız. Aynı zamanda bu sahanın içerisinde 'otomasyon sistemi' yani akıllı su yönetiminin de bir parçasını kuruyoruz. Yani getirdiğimiz suyu aslında dijitalize ediyoruz. Diyarbakır'ın bu sene sonunda yaklaşık 60 yıllık su ihtiyacını karşılamış olacağız. Önümüzdeki sene de bütün yatırımlarımızı kırsal alanlara ve ilçelere yapacağız." diye konuştu.

        Törene, İLBANK Diyarbakır Bölge Müdürü Selami Öcal, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Üçüncü duruşmada 4.gün
        Üçüncü duruşmada 4.gün
        Dev maçın kader adamları!
        Dev maçın kader adamları!
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Turizmde gelir rekoru
        Turizmde gelir rekoru
        Uber’den Türkiye’ye 200 milyon dolarlık yatırım
        Uber’den Türkiye’ye 200 milyon dolarlık yatırım
        Facia sonrası kaçak bölüm uyarısı: Ağırlığı değişiyor
        Facia sonrası kaçak bölüm uyarısı: Ağırlığı değişiyor
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        10 yıl önce 1 yıl ömür biçildi! Kalp ameliyatı sonrası yeniden hayata tutundu
        10 yıl önce 1 yıl ömür biçildi! Kalp ameliyatı sonrası yeniden hayata tutundu
        İlk kez AB üyesi bir ülke İstanbul Sözleşmesi'nde çekilebilir
        İlk kez AB üyesi bir ülke İstanbul Sözleşmesi'nde çekilebilir
        İkisi de 13 yaşında... Ortaokul öğrencileri... Boynundan bıçakladı!
        İkisi de 13 yaşında... Ortaokul öğrencileri... Boynundan bıçakladı!
        Ozan Elektronik Para'ya kayyum atandı
        Ozan Elektronik Para'ya kayyum atandı
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Maç bir anda durdu... Arkadaşları yanına koştu!
        Maç bir anda durdu... Arkadaşları yanına koştu!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İş yerinin kumandasını kopyaladılar! 7 kilo altını çaldılar!
        İş yerinin kumandasını kopyaladılar! 7 kilo altını çaldılar!
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        "İlişkim işime engel oldu"
        "İlişkim işime engel oldu"
        Performatif erkek nedir, ne değildir?
        Performatif erkek nedir, ne değildir?

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da "7. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı" açılacak
        Diyarbakır'da "7. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı" açılacak
        Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi
        Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi
        Diyarbakır'da 40 milyon TL değerinde kaçak altın ele geçirildi; 2 gözaltı
        Diyarbakır'da 40 milyon TL değerinde kaçak altın ele geçirildi; 2 gözaltı
        Diyarbakır'da sanat derneğine silahlı saldırı
        Diyarbakır'da sanat derneğine silahlı saldırı
        Diyarbakır'da Türk-İslam dönemi mezar taşları kayıt altına alınıyor
        Diyarbakır'da Türk-İslam dönemi mezar taşları kayıt altına alınıyor
        Diyarbakır'da mezar taşları ve kitabeler kayıt altına alınıyor
        Diyarbakır'da mezar taşları ve kitabeler kayıt altına alınıyor