Diyarbakır'da "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" etkinliği düzenlendi

Programda öğrencilere sağlıklı beslenme, ağız ve diş sağlığı, aile hekimliği, fiziksel aktivite, kişisel hijyen ve bulaşıcı hastalıklardan korunma konularında bilgilendirmeler yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kırsal Kalkan Mahallesi'ndeki etkinlik, Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 18 Nisan 2025'te imzalanan "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Okul Sağlığı Hizmetleri İş Birliği Protokolü" kapsamında yapıldı.

