Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" etkinliği düzenlendi

        Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde çocuklarda sağlık bilinci oluşturmak amacıyla "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 15:25 Güncelleme: 31.10.2025 - 15:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde çocuklarda sağlık bilinci oluşturmak amacıyla "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" etkinliği gerçekleştirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kırsal Kalkan Mahallesi'ndeki etkinlik, Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 18 Nisan 2025'te imzalanan "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Okul Sağlığı Hizmetleri İş Birliği Protokolü" kapsamında yapıldı.

        Etkinlikle, çocukların sağlık konularında farkındalık kazanmaları ve edindikleri bilgileri çevreleriyle paylaşarak birer "sağlık elçisi" haline gelmeleri amaçlandı.

        Programda öğrencilere sağlıklı beslenme, ağız ve diş sağlığı, aile hekimliği, fiziksel aktivite, kişisel hijyen ve bulaşıcı hastalıklardan korunma konularında bilgilendirmeler yapıldı.

        Alanda kurulan stantlarda öğrencilere çeşitli bilgilendirme materyalleri ve broşürler dağıtıldı.

        Etkinliğe, Eğil Kaymakamı Volkan Hülür de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        Kartalkaya davasında karar!
        Kartalkaya davasında karar!
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        Restoranda savcıyı katletmişti... İstenen ceza belli oldu!
        Restoranda savcıyı katletmişti... İstenen ceza belli oldu!
        4 çocuk annesini vahşice öldürdü!
        4 çocuk annesini vahşice öldürdü!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Dev maçın kader adamları!
        Dev maçın kader adamları!
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Uber’den Türkiye’ye 200 milyon dolarlık yatırım
        Uber’den Türkiye’ye 200 milyon dolarlık yatırım
        "İlişkim işime engel oldu"
        "İlişkim işime engel oldu"

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da "Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisi 2. Etap Projesi"nin temeli at...
        Diyarbakır'da "Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisi 2. Etap Projesi"nin temeli at...
        Diyarbakır'da "7. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı" açılacak
        Diyarbakır'da "7. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı" açılacak
        Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi
        Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi
        Diyarbakır'da 40 milyon TL değerinde kaçak altın ele geçirildi; 2 gözaltı
        Diyarbakır'da 40 milyon TL değerinde kaçak altın ele geçirildi; 2 gözaltı
        Diyarbakır'da sanat derneğine silahlı saldırı
        Diyarbakır'da sanat derneğine silahlı saldırı
        Diyarbakır'da Türk-İslam dönemi mezar taşları kayıt altına alınıyor
        Diyarbakır'da Türk-İslam dönemi mezar taşları kayıt altına alınıyor