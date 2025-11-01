Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 12:25 Güncelleme: 01.11.2025 - 12:25
        Diyarbakır'da iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Vali Murat Zorluoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Bağlar'da 29 Ekim'de bir iş yerine gerçekleştirilen kurşunlanma olayının failleri Y.K, Y.A. ve S.S'nin emniyet güçlerince yakalandığını bildirdi.

        Zanlıların tutuklandıklarını belirten Zorluoğlu, "Diyarbakır'ın huzurunu kimse bozamaz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

