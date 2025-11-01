Diyarbakır'da iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Vali Murat Zorluoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Bağlar'da 29 Ekim'de bir iş yerine gerçekleştirilen kurşunlanma olayının failleri Y.K, Y.A. ve S.S'nin emniyet güçlerince yakalandığını bildirdi.

