Diyarbakır merkezli 11 ilde dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 28 zanlı tutuklandı

Gözaltına alınan şüphelilerden 28'i sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol kararıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

Şüphelilerin MASAK işlem hacim tutarının 641 milyon lira olduğu belirlenirken, tüm banka ve kredi kuruluşu hesaplarına el konuldu.

Bu kapsamda 24 Ekim'de Diyarbakır merkezli Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Mersin, Muğla, İzmir, Hatay, Kahramanmaraş ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen "Dalgakıran" adlı operasyonda 35 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, sahte sosyal medya hesapları üzerinden "güvenli ödeme yöntemi" vaadiyle vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik kapsamlı çalışma yürütüldü.

