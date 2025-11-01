Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır merkezli 11 ilde dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 28 zanlı tutuklandı

        Diyarbakır merkezli 11 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 35 şüpheliden 28'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 13:20 Güncelleme: 01.11.2025 - 13:20
        Diyarbakır merkezli 11 ilde dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 28 zanlı tutuklandı
        Diyarbakır merkezli 11 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 35 şüpheliden 28'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, sahte sosyal medya hesapları üzerinden "güvenli ödeme yöntemi" vaadiyle vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik kapsamlı çalışma yürütüldü.

        Araştırmalarda şüphelilerin, ikinci el eşya alım satımı yapan vatandaşları hedef alarak "nitelikli dolandırıcılık" suçunu sistematik şekilde işlediği tespit edildi.

        Bu kapsamda 24 Ekim'de Diyarbakır merkezli Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Mersin, Muğla, İzmir, Hatay, Kahramanmaraş ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen "Dalgakıran" adlı operasyonda 35 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin MASAK işlem hacim tutarının 641 milyon lira olduğu belirlenirken, tüm banka ve kredi kuruluşu hesaplarına el konuldu.

        Gözaltına alınan şüphelilerden 28'i sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol kararıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

