Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 22:19 Güncelleme: 05.11.2025 - 22:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Karahan Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, N.T. (52) ve H.T. (45) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan N.T, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.​​​​​​​

        Jandarma, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP Lideri Özgür Özel'e soruşturma
        CHP Lideri Özgür Özel'e soruşturma
        MİT Başkanı Kalın Hamas heyeti ile görüştü
        MİT Başkanı Kalın Hamas heyeti ile görüştü
        ABD Minuteman'i denedi
        ABD Minuteman'i denedi
        Amsterdam'da 11'ler belli oldu!
        Amsterdam'da 11'ler belli oldu!
        Sındırgı için 'afet bölgesi' açıklaması
        Sındırgı için 'afet bölgesi' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        "Çok net bir 11'imiz yok"
        "Çok net bir 11'imiz yok"
        Bakan Uraloğlu'ndan Gebze açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Gebze açıklaması
        İrfan Can Kahveci sessizliğini bozdu!
        İrfan Can Kahveci sessizliğini bozdu!
        5 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        5 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Evlilik tarihini açıkladı
        Evlilik tarihini açıkladı
        Filmden çıkarıldı
        Filmden çıkarıldı
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da 'Kunduz ayı' kartpostallık görüntüler oluşturdu
        Diyarbakır'da 'Kunduz ayı' kartpostallık görüntüler oluşturdu
        Amed Sportif Faaliyetler, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Amed Sportif Faaliyetler, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
        Akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
        Diyarbakır'da baba ile oğlunun öldüğü kavgaya ilişkin 6 gözaltı (2)
        Diyarbakır'da baba ile oğlunun öldüğü kavgaya ilişkin 6 gözaltı (2)
        Diyarbakır'daki silahlı kavgada hayatını kaybeden baba ve oğlunun cenazesi...
        Diyarbakır'daki silahlı kavgada hayatını kaybeden baba ve oğlunun cenazesi...
        Diyarbakır'da baba ile oğlunun öldüğü kavgaya ilişkin 6 gözaltı
        Diyarbakır'da baba ile oğlunun öldüğü kavgaya ilişkin 6 gözaltı