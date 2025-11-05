Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan N.T, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.​​​​​​​

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Karahan Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

