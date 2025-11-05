Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Karahan Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, N.T. (52) ve H.T. (45) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan N.T, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.
